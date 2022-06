Prefeitura de Arapongas instala semáforo em cruzamento na Rua Rouxinol

Da Redação

Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e da Diretoria de Trânsito (DIRETRAN), foi instalado um semáforo no cruzamento da Rua Rouxinol com a Rua Alcatraz, localizado na Zona Sul da cidade.

continua após publicidade .

De acordo com o secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, a instalação do novo sinaleiro atende uma necessidade dos proprietários de veículos que passam naquele cruzamento, principalmente, durante os horários de pico, ocasionando congestionamento e, consequentemente, lentidão no trânsito.

"Implantamos um novo tipo de equipamento, com porta-foco, colocado à esquerda do braço do semáforo, para as pessoas que vão convergir à esquerda, na Rua Alcatraz. Com isso, quem continua na Rouxinol terá mais fluidez ao se dirigir do centro para o bairro e vice-versa”, afirma o secretário de Segurança, Paulo Sérgio Argati.

continua após publicidade .

A sinalização vertical e horizontal também foi readequada, trazendo mais segurança tanto aos motoristas quanto aos pedestres que ali passam todos os dias. Conforme a Diretoria de Trânsito, o equipamento foi acionado na manhã deste domingo (12) e está ativado definitivamente.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.