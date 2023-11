Prefeitura de Arapongas inaugura UBS no Conjunto Ulysses Guimarães

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), entregou nesta quarta-feira, 01, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na região do Conjunto Ulysses Guimarães. Denominada Dr. Guilherme Lázaro Martinez Filho, a nova UBS, que está localizado na Rua Andarilho, esquina com a Rua Tapera de Garganta Branca, substitui o prédio desativado em 2016 – ainda durante a gestão passada, após fortes chuvas causarem diversos danos. Com uma estrutura moderna, a nova UBS garante acesso aos atendimentos em saúde e o bem-estar da comunidade, além de condições favoráveis às equipes de trabalho, como os agentes comunitários de saúde (ACS’s), enfermeiros, técnicos e auxiliares, médicos, auxiliares de serviços gerais, entre outros.

A UBS conta com consultório odontológico, três consultórios médicos, sala para Programa Saúde da Família (PSF), sanitários, cozinha, copa, recepção, sala de administração, sala de desinfecção, sala de curativos, sala de vacina, sala de inalação, entre outros. Foram atualizadas também as partes hidráulicas e elétricas do prédio. O investimento foi de R$ 1.285.849,21, entre recursos próprios e do governo estadual. O ato contou ainda com a presença do secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, secretário de Governo, Rafael Cita, presidente da Câmara, Márcio Nickenig, diretora da Saúde, Sandra Onofre, deputado estadual Pedro Bazana, demais secretários e vereadores da base aliada.

Sérgio Onofre destacou a importância do novo espaço, favorecendo não apenas os moradores do Conjunto Ulysses Guimarães, mas também de bairros próximos. “Saúde se faz com investimentos e gestão e não apenas com conversa. Não há um município do tamanho do nosso que tenha toda essa estrutura”, pontuou. Ele ainda mencionou a escolha do nome para a UBS. “O Dr. Guilherme cuidou e salvou muitas vidas ao longo da sua carreira como médico. Mais do que merecido seu nome eternizado através desta obra. Agradeço também ao presidente de bairro, o Soneira, que juntamente com outras lideranças dessa região lutou por esta iniciativa”, incluiu.

O secretário da Saúde, Moacir Paludett Jr, salientou o trabalho feito dentro da área ao longo dos últimos anos. Ele frisou que hoje são 29 unidades básicas de saúde no município, sendo que dessas seis foram construídas nos últimos sete anos. Ainda de acordo com o secretário, mais três UBS serão construídas até o ano que vem. “Vamos fechar o mandato com nove novas UBS, o que faz dessa administração, de longe, a que mais investiu na atenção básica na história de Arapongas”, ressaltou Paludetto.

O deputado Bazana, também reafirmou o compromisso com Arapongas. “Defendo e contribuo com áreas importantes, entre elas a educação, saúde e serviços junto à causa das pessoas com deficiência. E assim temos feito, com recursos empenhados para a nossa cidade”, relembrou.

A UBS do Conjunto Ulysses Guimarães começa a atender a população no novo endereço a partir da próxima segunda-feira, 06, das 07h30 às 11h30, e das 13h às 17h. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o fluxo de atendimentos chega a 4.800 pessoas mês.

HOMENAGEM

A UBS do Conjunto Ulysses Guimarães homenageia o Dr. Guilherme Lázaro Martinez Filho, médico, com especialização em angiologia, cardiologia e cirurgia vascular, que veio a falecer no dia 12 de agosto de 2023. Com seus familiares presentes, foi relembrada toda sua trajetória e dedicação com que atuou ao longo de décadas, em prol da saúde de seus pacientes. O amigo da família e do homenageado, o padre Nilson Caetano, da Paróquia Guadalupe, fez uso da palavra e relembrou parte da vida de Dr. Guilherme. “Represento hoje a família e digo que o Dr. Guilherme construiu, além de uma grande carreira profissional, muitas amizades, merecendo essa justa homenagem”, frisou.

A solenidade contou ainda com bênção do padre Alex, entrega de flores aos familiares do homenageado, feita pela diretora da Saúde, Sandra Onofre, e descerramento da placa inaugural.

Participaram também o diretor da 16ª Regional de Saúde, Marcos Vinícius, presidente do Honpar, Umberto Tolari, equipes da Saúde, Guarda Municipal e comunidade em geral.

Conheça mais sobre o homenageado:

O Dr. Guilherme Lázaro Martinez Filho nasceu em Arapongas no dia 18 de setembro de 1951 e graduou-se em medicina pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), em 7 de dezembro de 1977.

Com especialização em Angiologia, Cardiologia e Cirurgia Vascular, ele concentrou toda sua carreira profissional na cidade natal, onde cultivou grandes amizades e conquistou o respeito de seus colegas de profissão e pacientes, sendo reconhecido por sua dedicação e cuidado ao próximo.

Ao longo de 46 anos de profissão, atuou na Santa Casa, Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Unimed Londrina e na clínica que levava o seu nome.

Faleceu no dia 12 de agosto de 2023. Tinha 71 anos de idade e deixou 3 filhos, além de 3 queridos netos, os quais, juntamente com sua profissão, eram a sua alegria de viver.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná então registrou com pesar o seu falecimento, demonstrando o carinho e o respeito de toda a classe médica pelo seu exemplo de dedicação e por todo o seu profissionalismo na área da saúde.

A família, amigos e pacientes sempre lembrarão dele como um membro de valor e efetiva contribuição para a sociedade araponguense.

