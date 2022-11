Prefeitura de Arapongas inaugura Parque Temático na Vila Aparecida

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No último sábado (19), a Prefeitura Municipal de Arapongas fez a entrega oficial de mais um parque temático em formato de barco. Desta vez, foi na região da Vila Aparecida, sendo que o espaço foi instalado na praça “Maria Alves Melquíades de Melo”.

continua após publicidade .

O ato contou com a presença do prefeito, Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, do presidente da Câmara Municipal, vereador Rubens Franzin Manoel, vereador Levi Xavier, vereador major Arduin, secretários municipais, representando o deputado federal Pedro Amaral, Radamés Bonora, e comunidade local.

LEIA MAIS: Manutenção em poço segue comprometendo abastecimento em Arapongas

continua após publicidade .

“Um dia especial. Reunimos aqui representantes da região da Vila Aparecida para prestigiarmos mais esse momento. A administração tem feito grandes serviços na cidade, e a Vila Aparecida tem sido cuidada com atenção”, falou o vereador Levi.

Entre as melhorias na região, a Prefeitura realizou a readequação da Praça a Igreja Nossa Senhora Aparecida, reinaugurada com o nome de Maria Alves Melquíades de Melo, professora pioneira na comunidade.

A reforma contou com a instalação de academia ao ar livre, calçamento amplo e iluminação, além do novo espaço infantil. “A região merece e muito mais será feito. Um espaço agradável para as famílias e moradores da região”, disse Onofre.

continua após publicidade .

O ato contou também com distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, além da entrega de certificados em homenagem aos moradores da comunidade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News