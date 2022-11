Prefeitura de Arapongas inaugura nova instalação da UBS do Petrópolis

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entrega nesta terça-feira (29) a nova instalação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Petrópolis. Em um novo prédio, ela fica localizada na Rua Garrincha do Mato Grosso, nº 933.

A unidade contará com sala de odontologia, dois banheiros com acessibilidade, recepção, sala de procedimentos, sala de triagem, sala de reuniões, farmácia, consultórios 1 e 2 com banheiro, consultório de enfermagem, sala de expurgo, sala de esterilização, copa, cozinha e lavanderia.

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, afirma que a nova estrutura trará melhor capacidade de atendimento para a população. “A UBS do Petrópolis atende também moradores do Conjunto Corina Pugliese e Vale das Perobas. O novo espaço vai possibilitar atendimentos de melhor qualidade, visando a atenção na saúde básica, além da valorização dos nossos profissionais”, destacou o secretário.

Agora, o novo local contará com uma sala específica para atendimento odontológico, que antes era centralizado no Pronto Atendimento 18 Horas, do Petrópolis. A entrega do novo espaço acontecerá às 10h, e contará com a presença do prefeito Sérgio Onofre, vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, vereadores e representantes da comunidade.





Atendimento

A UBS do Petrópolis realiza atendimentos das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. A equipe conta com médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, agentes comunitários de saúde (ACS’s), agente de endemias, dentista e auxiliar de dentista.

A Unidade realiza 50 atendimentos odontológicos por semana, além dos atendimentos de urgência, atendimentos de fisioterapia – uma vez por semana - e 100 consultas médicas semanais agendadas. Os serviços incluem também demais atendimentos de urgência e renovação de receita médica.





HOMENAGEM

Além das melhorias físicas, a UBS do Petrópolis vai homenagear a técnica de enfermagem Elizene Oliveira da Cruz. Trata-se de profissional bastante atuante na região e que veio a falecer em decorrência da Covid-19 no ano passado.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

