Prefeitura de Arapongas formaliza repasse de R$ 320 mil para entidades

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), formalizou, na tarde desta quinta-feira (18), o repasse de R$ 320 mil em recursos próprios e emendas parlamentares a três entidades do município.

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Segundo a Semas, os valores são destinados para custeio e aprimoramento dos serviços prestados. Foram assim destinados R$ 100 mil para a Associação das Damas de Caridade Maria Edna Grassano e R$ 100 mil para o Lar Santo Antônio Pão dos Pobres, ambos advindos de emendas do deputado federal Luiz Nishinmori, além de R$ 120 mil para o Lar São Vicente de Paulo em recursos próprios do Município.

A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito Rafael Cita, com representantes da Associação e dos Lares. “São repasses importantes, que auxiliam a custear os serviços prestados por essas entidades que realizam um trabalho tão valioso na promoção humana”, comentou.