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RECURSOS

Prefeitura de Arapongas formaliza repasse de R$ 320 mil para entidades

Assinatura ocorreu no gabinete do prefeito Rafael Cita na tarde desta quinta-feira (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 16:37:40 Editado em 18.06.2026, 16:37:35
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Prefeitura de Arapongas formaliza repasse de R$ 320 mil para entidades
Autor Valores são destinados para custeio e aprimoramento dos serviços prestados pelas entidades - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), formalizou, na tarde desta quinta-feira (18), o repasse de R$ 320 mil em recursos próprios e emendas parlamentares a três entidades do município.

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Segundo a Semas, os valores são destinados para custeio e aprimoramento dos serviços prestados. Foram assim destinados R$ 100 mil para a Associação das Damas de Caridade Maria Edna Grassano e R$ 100 mil para o Lar Santo Antônio Pão dos Pobres, ambos advindos de emendas do deputado federal Luiz Nishinmori, além de R$ 120 mil para o Lar São Vicente de Paulo em recursos próprios do Município.

A assinatura ocorreu no gabinete do prefeito Rafael Cita, com representantes da Associação e dos Lares. “São repasses importantes, que auxiliam a custear os serviços prestados por essas entidades que realizam um trabalho tão valioso na promoção humana”, comentou.

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ARAPONGAS Assistência Social entidades de caridade R$ 320 mil recursos públicos
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