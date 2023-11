Prefeitura de Arapongas formaliza novo repasse de recursos para Apae

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado da secretária da Assistência Social (Semas), Terezinha Canassa, formalizou nesta terça-feira (14), um novo Termo de Fomento para repasse à Apae Arapongas. O recurso no valor de R$ 50 mil é proveniente de emendas parlamentar do deputado federal, Toninho Wandscheer.

O incentivo financeiro será aplicado no custeio de profissionais para atuação no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e famílias atendidas no Centro Dia. No último dia 18, a Prefeitura repassou para a entidade o recurso na ordem de R$ 78.000,00 - destinados para a manutenção do Centro Dia.

Os recursos foram oriundos do fundo do Governo Federal para o Fundo Municipal de Assistência Social. “Ao longo do ano, fizemos diversos repasses às nossas entidades que prestam serviços socioassistenciais. Elas desenvolvem um papel fundamental e humano. Contribuindo com a comunidade e fortalecendo o papel de políticas públicas”, mencionou Onofre.

Ainda no mês passado, o município formalizou outros dois repasses. O primeiro no valor de R$ 119.726,80 ao Lar São Vicente de Paulo – voltado aos serviços e atendimentos especializados aos idosos. Já o segundo, foi destinado para a Organização de Proteção Animal de Arapongas – ONG OPAA.

O termo viabiliza o repasse total de R$ 150 mil para a ONG, com recursos do próprio município, em parcelas mensais no valor de R$ 15 mil. O prazo de vigência é de 10 meses.

