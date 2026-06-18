Prefeitura de Arapongas forma força-tarefa para combate às moscas em Aricanduva

A Prefeitura de Arapongas, por meio de uma força-tarefa das Secretarias Municipais de Saúde e Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Públicos (SEASPMA), esteve orientando, na manhã de quarta-feira (17) os moradores do distrito de Aricanduva a respeito dos cuidados que precisam ser observados durante a passagem do fumacê, que ocorreu no fim do dia, a fim de combater a proliferação de moscas. A ação envolveu servidores e abrange ainda os setores de Controle de Endemias e da Vigilância Sanitária.

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“Essa aplicação de inseticida no fim da tarde tem o intuito de acabar com essa proliferação e controlar as moscas aqui no distrito”, comentou o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini. “Nós fizemos uma divulgação de casa em casa a respeito do tema, pedindo para o pessoal proteger pequenos animais, abrir as portas e janelas para que o produto possa adentrar, não deixar roupas no varal, trocar a água dos animais assim que ocorrer a aplicação do inseticida”, detalhou.

A ação faz parte das medidas que visam combater as moscas e o mau cheiro que atingem o distrito de Aricanduva. Embora a Granja Faria tenha adotado medidas de controle populacional de moscas e gestão de resíduos, incluindo a neutralização biológica via compostagem, o monitoramento contínuo é indispensável para assegurar a conformidade ambiental e o bem-estar da comunidade.

Diante das recentes oscilações na eficácia do controle, identificadas em inspeção conjunta entre os órgãos ocorrida no último dia 12 de junho, o município intensificou as exigências técnicas frente à transição operacional e rotatividade de pessoal da empresa. Na segunda-feira (15), a Vigilância Sanitária formalizou a solicitação de novas documentações e providências imediatas para a resolução definitiva da situação com prazo de cinco dias corridos. Uma nova inspeção está marcada para esta sexta-feira (19).