Prefeitura de Arapongas entrega três obras neste final de semana - TNOnline

Respeitando os protocolos de saúde, em função da pandemia, e em solenidades rápidas, a Prefeitura Municipal de Arapongas entrega neste sábado e domingo (08 e 09 de julho) três obras que somam cerca de R$ 4 milhões em investimento e valorizam as áreas do esporte, lazer e cultura. A primeira delas será a Cidade da Criança – Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira, localizada no Jardim Interlagos. A inauguração está marcada para este sábado, 08, às 10h. O novo espaço esportivo conta com campo de futebol, vestiários, academia ao ar livre, parque infantil e iluminação.

O investimento é de R$ 1.385.149,77. Os recursos foram viabilizados através de emenda do deputado federal Sérgio Souza. A Cidade da Criança – Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira vai contemplar toda a região do Interlagos e bairros adjacentes.O domingo, 09, será marcado pela entrega da Estação das Artes Milene. Antes chamado de Feira da Lua, o espaço passou por uma ampla revitalização, que incluiu a cobertura da ala central na Rua Jandaia e passeio público - onde estão localizados a área para a circulação e estacionamento de veículos, ciclovia, rampa elevada; calçada e plantio de grama de acesso à edificação; calçada com bancos em bloco de concreto, vagas para foodtruck, lixeiras, bicicletário; espaço para palco, camarim, depósito e banheiro; playground e várias outras melhorias. Os investimentos foram de R$ 2.296.417,79, com recursos do Paranacidade.

No mesmo dia será entregue a reforma da Estação Ferroviária, que passará a sediar a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos. O espaço recebeu serviços de demolição, reforma da cobertura e construção das novas alvenarias. Mantendo a fachada original deste prédio histórico do município, foram feitos serviços específicos para conservar a fachada original. Em sua área interna, foram reformados piso, parte elétrica, hidráulica, feita a pintura e vários outros procedimentos. O investimento total é de R$ 316.126,00. As inaugurações da Estação Ferroviária e Estação das Artes Milene estão marcadas para às 10h.“Nesse Dia dos Pais, mesmo passando por uma situação difícil em função da pandemia, estamos entregando três obras importantes, que valorizam o lazer, o esporte, a cultura e acima de tudo a esperança que todos nós precisamos ter em dias melhores para Arapongas, o Paraná e o Brasil”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

Conheça o perfil dos homenageados

O Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira é a primeira etapa de um projeto maior, denominado Cidade da Criança. Ali também serão construídos, segundo o prefeito Sérgio Onofre, uma pista de skate, piscina, palco para apresentações e outros itens. A obra recebe o nome de Adilson Siqueira. Natural de São Paulo/SP, nascido em 03/04/1939, faleceu em 06/06/2018, aqui em Arapongas. Jogador profissional de futebol, atuou entre 1958 e 1971, como goleiro, nesta carreira, nos seguintes clubes: Juventus/SP (1958-1959); Corinthians/SP (1960-1961); União São João/SP (1961-1963); Arapongas/PR (1964-1967); Grêmio de Maringá/PR (1968-1971) e Volkswagen do Brasil/SP (1972-1973). Após este período, vários clubes importantes da época tentaram adquirir seu passe, como o Guarani de Campinas/SP, Ferroviária de Araraquara/SP, Olaria/RJ e Palmeiras/SP, porém, por motivo de seu casamento, decidiu encerrar carreira profissional, tendo jogado bola, por hobby, até seus 70 anos. Durante sua passagem pelo Arapongas Esporte Clube, foi nomeado pelos cronistas esportivos da época e pela torcida como o “goleiro voador”, dada sua notória habilidade, agilidade, reflexo e excelente colocação debaixo do gol. Recebeu, com muita emoção, homenagem pelo município, tendo sido um dos escolhidos em nossa cidade para carregar a Tocha Olímpica, símbolo dos Jogos Olímpicos de 2016 (realizado em Jun/2016, no Rio de Janeiro/RJ). Cidadão de Arapongas por 55 anos, seguiu carreira como representante comercial em diversas empresas de móveis de nossa cidade, por mais de 20 anos. Adilson sempre foi muito conhecido em Arapongas também por sua forma de ser: um homem íntegro, atencioso, alegre, amigo de todos. Amante incansável do esporte, da família e de nossa linda Arapongas.

ESTAÇÃO CULTURAL MILENE“Escreva uma história linda”. A frase foi escrita e vivida por Milene Felici Rodrigues Marchi. Nascida em 30.09.1990, na Santa Casa de Arapongas, filha de João Dionysio Rodrigues Neto e Silvia Felici. Foi casada com Michael Vinicius de Marchi. Começou seus estudos na Escola Santa Terezinha. Concluiu a 4ª Série na Escola Municipal Professora Antonica Giroldo Franciosi. Passou pelos Colégios São Camilo e Prisma, tendo em 2007 concluído o Ensino Fundamental. Colou Grau em Jornalismo em 2013 e, no ano de 2014, concluiu também o curso de Direito, ambos pela Unopar. Fundou a Revista Bella Mulher, fruto do seu TCC de Jornalismo, produzindo as matérias e a diagramação, tendo como fotógrafo o talentoso Johansson Terebeyczik Correia. Era apaixonada pelo ballet e, com apenas 6 anos, ingressou na Adágio Escola de Dança, onde concluiu cursos de Jazz, Sapateado, Street Dance, Hip Hop e profissional de Ballet Clássico. Entre aluna e professora foram mais de 18 anos em contato com a dança na Adágio. Ficava feliz quando suas alunas, com carinho, a chamavam de “Tia Mi’’. Integrou a Igreja Metodista, atuando no Ministério Infantil, e era líder de Célula feminina de jovens. Falava sempre do amor de Cristo. Certa vez, abordada por um assaltante, toda condoída e sem imaginar o perigo, a ele ofereceu tudo o que trazia consigo: a Bíblia. Partiu em 24 de março de 2016. Foram apenas 25 anos, 5 meses e 23 dias, mas vividos de forma intensa. Deixou como legado a alegria contagiante com que levava a vida, inclusive nos momentos mais difíceis. Seu modo alegre de ser, e que inspirou e ainda inspira milhares de jovens e adolescentes de sua época, será refletido não apenas na criação desta Estação dedicada à cultura, mas na vida de cada um daqueles que acreditam que é possível, a cada dia, escrever uma história linda.