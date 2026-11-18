A equipe técnica da Concessionária Viapar esteve na Prefeitura de Arapongas na manhã desta quarta-feira (18) para tratar de novas informações a respeito da construção do Contorno Viário na BR-369. Durante a reunião, que contou com a presença dos secretários de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Valdecir Scarcelli; de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Israel Biason Filho, e de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, que representaram o prefeito Rafael Cita, o engenheiro da Viapar, Danilo Oliveira, agradeceu o apoio da Prefeitura nos trâmites iniciais do processo.

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O engenheiro comentou que estão sendo propostos novos ajustes no projeto original da obra, que data de 2012. “Estamos fazendo a revisão total do projeto para poder iniciar as obras no próximo ano, pensando tanto na agilidade como também na própria segurança e conforto do usuário. A Viapar está se aproximando da Prefeitura para que tudo aconteça de uma forma amigável. Vamos ter alguns ajustes e nós vamos submeter esse projeto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), para que ele aprove. Assim que for aprovado, a Viapar dará início à mobilização, de fato, para a execução da obra”, explicou.

Ainda segundo o engenheiro, a concessionária mantém atualmente máquina no local em que será feito o contorno apenas para a limpeza da área. “Não para fazer a obra, mas para a Viapar garantir que aquela área não seja mais plantada, porque a obra vai acontecer”, garantiu.

CONTORNO VIÁRIO

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Segundo acordo feito em agosto deste ano com a Justiça Federal, a Viapar revebeu prazo de 120 dias para entregar o projeto executivo revisado e atualizado para análise e aprovação do DER/PR. Ainda conforme o acordo, após o documento ser aprovado pelo DER a concessionária terá 30 dias para a mobilização e o início efetivo dos trabalhos de infraestrutura no local. Por fim, serão 36 meses de prazo total para a conclusão das obras do contorno (que terá cerca de 10 km de extensão, pistas duplas, acostamento e viadutos).