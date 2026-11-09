Prefeitura de Arapongas divulga resultado da eleição para conselheiros do IPPASA

Foram eleitos três representantes para o Conselho de Previdência e dois para o Conselho Fiscal

A Prefeitura de Arapongas divulga o resultado oficial da eleição para conselheiros do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas (IPPASA), gestão 2027-2030. A votação ocorreu na última sexta-feira (06), de maneira on-line e presencial, das 09h às 16h, na sede do IPPASA, localizada na Rua Arataiaçu, 331, Vila São Vicente (ao lado do Parque dos Pássaros).

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Para o Conselho Municipal de Previdência (CMP), entre os dois titulares (segurados ativos) e um titular segurado aposentado, foram eleitos Fabiano Pinheiro, com 210 votos; Regina Demele de Carvalho, com 195; e Tatiele do Carmo da Silva, com 174.

Já para o Conselho Fiscal (CF), os dois titulares (segurados ativos) eleitos foram Marcia Regiane Chianfa Yida, com 313 votos, e Cristiani Gonçalves Moreno, com 278.

“Foi uma eleição tranquila. Todo o processo ocorreu sem registro de ocorrências. Parabenizamos os eleitos, e desejamos que essa nova gestão seja muito bem-sucedida”, comentou o diretor-presidente do IPPASA, Carlos Henrique Venegas.

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CONFIRA O RESULTADO:

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

05 – Fabiano Pinheiro – 210

07 – Regina Demele de Carvalho – 195

10 – Tatiele do Carmo da Silva – 174

04 – Daiane Gonçalves Xavier – 142

03 – Cleuzimar do Rosil Cardoso Auletta – 115

06 – Katia Regina Miquelon da Silva – 115

09 – Solange de Fátima Grigoletto Strapava – 102

02 – Aline Vendrametto – 88

01 – Adeilson Alvarino – 67

08 – Ronaldo Aparecido Ruy Junior – 20

00 – Branco – 19

99 – Nulo – 06

CONSELHO FISCAL

05 – Marcia Regiane Chianfa Yida – 313

02 – Cristiani Gonçalves Moreno – 278

01 – Adriana Venancio da Silva Barreto – 267

03 – Joelma de Godoy Guidoni – 249

04 – José Carlos Freitas – 55

00 – Branco – 50

99 – Nulo – 41

Total de votos: 1253

CRONOGRAMA

Publicação do Edital n° 01/2026: Até 18/09/2026

Período de inscrição: 21/09/2026 a 29/09/2026

Publicação do resultado provisório das inscrições: 02/10/2026

Prazo para impugnação e recursos das inscrições: 05/10/2026 a 06/10/2026

Prazo para intimação do impugnado: 07/10/2026

Prazo para contrarrazão da impugnação: 08/10/2026 a 09/10/2026

Homologação das candidaturas: até 15/10/2026

Reunião com os candidatos: 20/10/2026 às 08h30

Envio das senhas de acesso ao sistema de votação: 05/11/2026

Emissão da zerésima: 06/11/2026 às 08h30

Eleição: 06/11/2026 das 09h às 16h

Apuração e relatório final: 06/11/2026 a partir das 16h

Publicação do edital de proclamação dos resultados preliminares: 09/11/2026

Prazo para impugnação quanto ao resultado da votação: 10/11/2026 a 12/11/2026

Publicação do edital de resultado final da eleição: até 19/11/2026

Posse dos candidatos: janeiro de 2027

O edital e mais informações estão disponíveis em https://arapongas.atende.net/subportal/ippasa/pagina/eleicoes-conselheiros.

IPPASA

É o Instituto responsável pela gestão da Previdência dos servidores públicos municipais de Arapongas. É o órgão que cuida das aposentadorias e pensões dos servidores e dependentes.

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Além de administrar os benefícios, o IPPASA também cuida dos recursos da Previdência, buscando garantir que os benefícios sejam pagos hoje e no futuro, com responsabilidade, transparência e segurança.