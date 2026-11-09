Prefeitura de Arapongas divulga resultado da eleição para conselheiros do IPPASA
Foram eleitos três representantes para o Conselho de Previdência e dois para o Conselho Fiscal
A Prefeitura de Arapongas divulga o resultado oficial da eleição para conselheiros do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas (IPPASA), gestão 2027-2030. A votação ocorreu na última sexta-feira (06), de maneira on-line e presencial, das 09h às 16h, na sede do IPPASA, localizada na Rua Arataiaçu, 331, Vila São Vicente (ao lado do Parque dos Pássaros).
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Para o Conselho Municipal de Previdência (CMP), entre os dois titulares (segurados ativos) e um titular segurado aposentado, foram eleitos Fabiano Pinheiro, com 210 votos; Regina Demele de Carvalho, com 195; e Tatiele do Carmo da Silva, com 174.
Já para o Conselho Fiscal (CF), os dois titulares (segurados ativos) eleitos foram Marcia Regiane Chianfa Yida, com 313 votos, e Cristiani Gonçalves Moreno, com 278.
“Foi uma eleição tranquila. Todo o processo ocorreu sem registro de ocorrências. Parabenizamos os eleitos, e desejamos que essa nova gestão seja muito bem-sucedida”, comentou o diretor-presidente do IPPASA, Carlos Henrique Venegas.
CONFIRA O RESULTADO:
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
- 05 – Fabiano Pinheiro – 210
- 07 – Regina Demele de Carvalho – 195
- 10 – Tatiele do Carmo da Silva – 174
- 04 – Daiane Gonçalves Xavier – 142
- 03 – Cleuzimar do Rosil Cardoso Auletta – 115
- 06 – Katia Regina Miquelon da Silva – 115
- 09 – Solange de Fátima Grigoletto Strapava – 102
- 02 – Aline Vendrametto – 88
- 01 – Adeilson Alvarino – 67
- 08 – Ronaldo Aparecido Ruy Junior – 20
- 00 – Branco – 19
- 99 – Nulo – 06
CONSELHO FISCAL
- 05 – Marcia Regiane Chianfa Yida – 313
- 02 – Cristiani Gonçalves Moreno – 278
- 01 – Adriana Venancio da Silva Barreto – 267
- 03 – Joelma de Godoy Guidoni – 249
- 04 – José Carlos Freitas – 55
- 00 – Branco – 50
- 99 – Nulo – 41
- Total de votos: 1253
CRONOGRAMA
- Publicação do Edital n° 01/2026: Até 18/09/2026
- Período de inscrição: 21/09/2026 a 29/09/2026
- Publicação do resultado provisório das inscrições: 02/10/2026
- Prazo para impugnação e recursos das inscrições: 05/10/2026 a 06/10/2026
- Prazo para intimação do impugnado: 07/10/2026
- Prazo para contrarrazão da impugnação: 08/10/2026 a 09/10/2026
- Homologação das candidaturas: até 15/10/2026
- Reunião com os candidatos: 20/10/2026 às 08h30
- Envio das senhas de acesso ao sistema de votação: 05/11/2026
- Emissão da zerésima: 06/11/2026 às 08h30
- Eleição: 06/11/2026 das 09h às 16h
- Apuração e relatório final: 06/11/2026 a partir das 16h
- Publicação do edital de proclamação dos resultados preliminares: 09/11/2026
- Prazo para impugnação quanto ao resultado da votação: 10/11/2026 a 12/11/2026
- Publicação do edital de resultado final da eleição: até 19/11/2026
- Posse dos candidatos: janeiro de 2027
O edital e mais informações estão disponíveis em https://arapongas.atende.net/subportal/ippasa/pagina/eleicoes-conselheiros.
IPPASA
É o Instituto responsável pela gestão da Previdência dos servidores públicos municipais de Arapongas. É o órgão que cuida das aposentadorias e pensões dos servidores e dependentes.
Além de administrar os benefícios, o IPPASA também cuida dos recursos da Previdência, buscando garantir que os benefícios sejam pagos hoje e no futuro, com responsabilidade, transparência e segurança.