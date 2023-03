Prefeitura de Arapongas disponibiliza “Autoatendimento do Cidadão”

Da Redação

Arapongas passa a contar com uma nova ferramenta online de serviços públicos

Buscando otimizar os atendimentos para a população, a Prefeitura de Arapongas passa a contar com uma nova ferramenta online de serviços públicos. Agora, o “Autoatendimento do Cidadão” conta com o protocolo de denúncias ambientais, maus-tratos aos animais e solicitações dos serviços públicos.

A ação estratégica é uma parceira da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) e Secretaria Municipal de Administração (Semad), junto à Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. “Percebendo um aumento nas denúncias e solicitações pertinentes à Secretaria do Meio Ambiente, trouxemos um novo meio para facilitar tais demandas. Isso vai otimizar tanto para a população, como para a gestão da Seaspma. Tudo foi desenvolvido com o apoio da Semad e a equipe técnica do DTI”, falou o secretário do Meio Ambiente, Renan Franzin Manoel.

COMO UTILIZAR O NOVO SERVIÇO?

Para solicitar os serviços, basta acessar o “Portal do Autoatendimento” pelo link https://arapongas.atende.net/, e na barra de pesquisa digitar “Denúncia” ou “Solicitação – Meio Ambiente”.

Localize o serviço “Denúncia/Solicitação - Meio Ambiente”, e clique sobre ela. Também é possível entrar através do link direto https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-denunciareclamacao-meio-ambiente.

Caso o cidadão não tenha cadastro no sistema, será necessário solicitar. Após clicar no link, o sistema solicitará “login” ou o “cadastro”.

Gestão com tecnologia

Segundo o diretor de Tecnologia, Tiago Henrique Valladão, o objetivo é ampliar as opções disponíveis no sistema. “Já contamos com o “Habite-se” - que já está em fase de teste, dentre outros serviços em cronograma. Além disso, membros da nossa equipe estão analisando as melhores formas para avançarmos com os atendimentos aos usuários externos, para melhor atender nossa população”, disse.

O secretário de Administração, Gabriel Esper, também comemorou a iniciativa. “A informatização e eficiência no atendimento da gestão pública é um compromisso de nossa administração, e assim temos dado passos positivos”, disse.

OUTROS SERVIÇOS

Demais serviços on-line já foram liberados aos usuários externos. Entre eles: Consulta prévia de viabilidade de construção; Alvará de construção; Solicitação de ITBI; Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica (Licitações); Solicitação de impugnação e esclarecimento (Licitações); Solicitação para credenciamentos (com edital vigente); Solicitação de fornecedores (Licitação); Requerimento para autorização de corte ou poda de árvores. Além de outras ações para modernização e otimização de processos internos.

Vale destacar que, mesmo com o serviço de protocolo on-line, será possível protocolar a solicitação presencialmente, devendo o cidadão, se assim desejar, apresentar-se no Protocolo Municipal Geral, localizado na Rua Garças, 750 – Centro, dentro dos horários de atendimento (Segunda-feira a Sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00) desta cidade, e solicitar o formulário de Denúncias ou Solicitação do Meio Ambiente para preenchimento físico.

