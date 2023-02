Prefeitura de Arapongas decreta ponto facultativo na segunda-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No dia 22 o expediente terá início às 13 horas

A Prefeitura Municipal de Arapongas informa, através do decreto nº 110/23, que declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 20 de fevereiro de 2023 (segunda-feira). Serão mantidos os serviços julgados essenciais. O decreto leva em consideração as festividades do Carnaval 2023, comemorado no dia 21 de fevereiro. Os atendimentos do SAMU, UPA 24 Horas (Jardim Caravelle) e 24 Horas Alberto Esper Kallas (Vila Industrial) seguem normalmente na segunda-feira, 20.

continua após publicidade .

No dia 22 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, o expediente no Centro Administrativo Municipal terá início às 13 horas. As UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO terão expediente em horário normal no dia 22 de fevereiro de 2023.

FUNCIONAMENTO COMÉRCIO

Segundo a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), o comércio trabalhará normalmente na segunda-feira (20), véspera de Carnaval, e na Quarta-Feira de Cinzas (22). O fechamento vai ocorrer apenas na terça-feira (21), dia do Carnaval.

Siga o TNOnline no Google News