Prefeitura de Arapongas cria Escritório de Compras Públicas; entenda

A Prefeitura de Arapongas avançou em sua política de desenvolvimento econômico com a criação do Escritório de Compras Públicas, uma iniciativa desenhada para ampliar a participação de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte locais nas licitações do município.

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O novo órgão, que funciona no Paço Municipal junto à Gerência de Licitação, tem como objetivo aproximar os empreendedores locais das oportunidades da administração pública, oferecendo orientação, capacitação e suporte técnico que vão desde a análise de editais até os procedimentos burocráticos dos certames.

A criação do setor foi motivada por um estudo técnico detalhado, elaborado por um grupo de trabalho composto pelas secretarias municipais de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, de Administração e de Planejamento e Orçamento, com o apoio do Sebrae. O diagnóstico revelou uma baixa participação do empresariado araponguense nos negócios do município.

Em 2024, dos mais de R$ 159 milhões homologados em compras públicas, cerca de R$ 96,6 milhões foram destinados a empresas de fora, sendo que, das 543 participantes, apenas 56 eram da cidade. O cenário se repetiu no ano seguinte, quando aproximadamente R$ 61 milhões, de um total de R$ 80 milhões homologados, foram para fornecedores de outras localidades, registrando a participação de apenas 50 empresas locais entre as 515 concorrentes.

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Diante desses dados, o governo municipal instituiu o Escritório de Compras como parte do Programa Desenvolve Arapongas, regulamentado pela Lei Municipal nº 5.465/2025. A intenção da prefeitura é transformar o poder de compra do município em uma ferramenta estratégica de fomento econômico, estimulando o comércio, o setor de serviços, a geração de empregos e garantindo que os recursos financeiros circulem dentro da própria cidade.

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Como parte prática dessa nova política de incentivo, a administração municipal já agendou os primeiros processos licitatórios com foco regional (clique aqui). Na próxima sexta-feira, dia 19, às 9h, ocorre o pregão presencial número 058/2026, voltado ao registro de preços para aquisição e instalação de persianas para as secretarias municipais, com participação exclusiva para micro e pequenas empresas locais. Na sequência, no dia 23 de junho de 2026, será realizado o pregão presencial para a contratação de serviços de sonorização de eventos. O Escritório de Compras Públicas convida os empresários araponguenses desses setores a buscarem atendimento prévio no Paço Municipal para receberem orientações sobre a documentação necessária e o funcionamento dos processos.