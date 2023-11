Prefeitura de Arapongas consolida repasse para a Sagrada Família

Nesta quinta-feira, 30, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado da secretária da Assistência Social (Semas), Terezinha Canassa, formalizou novo repasse de recursos para a Associação Sagrada Família de Arapongas. O encontro contou também com a participação da presidente da entidade, Vera Casagrande.

O documento garante o repasse de R$ 31 mil – parcela única, oriundos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Onofre reitera o compromisso do poder público em contribuir com os serviços sociassistenciais. “Foram tantos recursos repassados para diversas entidades de Arapongas ao longo deste ano. E queremos fazer sempre mais. A Sagrada Família desenvolve uma atuação espetacular, de apoio, amparo e solidariedade com todos aqueles que passam por tratamentos médicos. Unindo fé e muito trabalho”, mencionou.

Em outubro deste ano, a Prefeitura formalizou o repasse de R$ 40.000,00 é oriundo da chamada interna do Projeto Voluntários Banco do Brasil via Fundo Municipal do Idoso. Com isso, a entidade vai adquirir um Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica visando beneficiar diretamente os usuários atendidos pela instituição, uma vez que, com a redução dos custos de energia elétrica, gerará uma economia para a instituição. O recurso foi repassado em parcela única, sendo que o Termo de Fomento tem vigência até outubro de 2023. Também neste ano, a Sagrada Família foi contemplada um veículo HB20 - adquirido por meio de emendas parlamentares do deputado federal Diego Garcia, sendo um investimento de R$ 89.480,00.



