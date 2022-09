Prefeitura de Arapongas confirma show do cantor Luan Santana; confira

Da Redação

A festa deste ano será a retomada em grande estilo, confira a agenda de shows.

Após dois anos de suspensão – em decorrência da pandemia, a Prefeitura de Arapongas vai retomar as comemorações que marcam o aniversário da cidade no mês de outubro.

Para isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), já definiu a grade de atrações artísticas que marcarão as festividades dos 75 anos da Cidade dos Pássaros. “Há meses nós estamos alinhando uma agenda para celebrar o aniversário de Arapongas. Será uma festa ainda mais especial, após momentos críticos trazidos pela pandemia.

A festa desse ano será a retomada em grande estilo, com uma agenda repleta de shows e atividades para o trabalhador de Arapongas e sua família”, diz o prefeito Sérgio Onofre. A 4ª. edição da Arapongas Fest será do dia 08 a 11 de outubro. Arapongas completará 75 anos no dia 10 de outubro, dia em que a agenda terá a apresentação do cantor e compositor Luan Santana.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

Arapongas Fest 2022

Dia 08/10 - Sábado18h00 – Abertura dos Portões19h30 - Hewertton Bobatto21h30 - Pedro Sanchez e Thiago00h00 - Dj Maiara Massi

Dia 09/10 - Domingo16h00 – Abertura dos portões17h00 – Louvor com os ministérios de louvor do COMPAI19h30 – Bruna Karla21h30 – As cores do Samba00h00 – Joao Victor e Gabriel

Dia 10/10 – Segunda (Aniversário da cidade)18h00 – Abertura dos portões20h00 – Guilherme Guerra & Joao Castilho22h00 – Luan Santana00h00 – Dj Andreolly

Dia 11/10 – Terça Feira (Véspera de feriado)18h00 – Abertura dos portões19h00 – Julia Diaz20h00 – Stefani Pizo22h00 – Mariana e Matheus00h00 - DJ Math

