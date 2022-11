Prefeitura de Arapongas conclui reforma de praça na Vila Aparecida

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), finalizou a instalação do Parque Temático em formato de barco, pinturas e demais readequações na praça “Maria Alves Melquíades de Melo”, localizada na Vila Aparecida. Conforme o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, o espaço concentra academia ao ar livre, calçamento amplo e iluminação e agora conta com mais um espaço infantil para lazer das crianças da comunidade. “Esta praça tem grande importância para a região da Vila Aparecida. Desde o começo da nossa gestão, temos realizado serviços que melhoram o espaço, proporcionando momentos de lazer, saúde e diversão para os moradores”, disse Milani.

Em dezembro de 2018, a atual administração reinaugurou o espaço com o nome de Maria Alves Melquíades de Melo, professora pioneira na comunidade. A obra foi resultado de uma parceria que envolveu o Grupo de Oração Nossa Senhora Aparecida, a Juventude Consagrada e o vereador Professor Levi Xavier, com apoio da Prefeitura. Em 2019, em continuidade à readequação, foram instalados quatro postes de iluminação no local, a fim de proporcionar maior segurança e um espaço de qualidade aos moradores da região.

PARQUE TEMÁTICO

Os Parques Infantis Temáticos contam com um mirante, um leme, um jogo da velha, uma escada de corda e um escorregador. Além disso, o playground terá carrossel, trampolim redondo, escalada torcida, balanço dois lugares e estação multi-exercitadora infantil. Ao todo, Arapongas terá 10 parques (Conjunto Padre Chico, Casa Grande, Jd. Monte Carlo II, Jardim San Raphael, Jardim San Raphael 5, Vila Aparecida, Jardim Aeroporto, Padre Bernardo, Jardim Bandeirantes e Centro). Todas as instalações contam com emendas do deputado federal Pedro Lupion, no Ministério da Cidadania, no valor de R$ 1.166.400,00 e recursos próprios do município.

