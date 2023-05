Prefeitura de Arapongas conclui obra do Centro de Convivência do Idoso

Foi concluída nesta quarta-feira (31) a construção da obra do Centro de Convivência do Idoso (CCI) localizado no Jardim Brasil. A informação foi dada através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur). O secretário da pasta e também vice-prefeito Jair Milani falou da importância do novo espaço, especialmente para a ampliação dos atendimentos a terceira idade.“Acompanhamos os desdobramentos da obra e o resultado é bem satisfatório. Agora, temos mais um CCI para atender com qualidade os nossos idosos, facilitando o acesso. O Jardim Brasil e bairros adjacentes ganham e a gestão também ganha por investir na atenção a essas pessoas”, salientou.

O investimento foi de R$ 528.000,00. Ainda neste sentido,Arapongas tem executado outra obra importante: a construção do CCI do Jardim San Raphael II – com 70% de execução e investimento de R$ 528.684,47. Com projetos semelhantes, os CCI’s contam com uma sala de recepção, duas salas para atendimentos, um salão, uma despensa, dois banheiros (feminino e masculino), uma cozinha e uma lavanderia com depósito. Desta forma, Arapongas passa a contar com cinco CCI’s. Os outros três são CCI Tia Su (Jardim Petrópolis), CCI Feliz Idade (Vila Araponguinha) e CCI Antonieta Zampaollo (Parque Industrial IV), distribuídos em diferentes pontos da cidade.

VOCÊ SABIA?

Os CCI’s são locais que oferecem diversas atividades gratuitas, contribuindo no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário. Em Arapongas, são oferecidos nesses espaços cursos, oficinas e capacitações, bailes diurnos, aulas de hidroginástica (no CCI do Jardim Petrópolis), rodas de conversa, passeios, entre outros.

