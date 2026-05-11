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INVESTIMENTO SOCIAL

Prefeitura de Arapongas assina repasse de R$ 35 mil para Ong Arte & Vida

Investimento visa impulsionar o atendimento voltado ao cuidado com o público infantojuvenil no município

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 11:29:40 Editado em 11.05.2026, 11:29:32
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Prefeitura de Arapongas assina repasse de R$ 35 mil para Ong Arte & Vida
Autor O investimento reforça o compromisso com as políticas públicas voltadas ao bem-estar da juventude araponguense - Foto: - Divulgação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), formalizou nesta segunda-feira (11) o repasse de R$ 35 mil em recursos próprios para a ONG Arte & Vida. O montante será destinado ao aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A parceria visa garantir a continuidade e a expansão das atividades pedagógicas e sociais oferecidas pela entidade.

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Durante a formalização do repasse, o prefeito Rafael Cita visitou as instalações da organização para acompanhar o trabalho desenvolvido pelos instrutores. Na ocasião, o chefe do Executivo ressaltou a importância da cooperação entre a administração pública e as associações do terceiro setor para a manutenção de programas educativos e culturais que ocorrem no período extracurricular.

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Segundo a administração municipal, o investimento reforça o compromisso com as políticas públicas voltadas ao bem-estar da juventude araponguense. O prefeito destacou que o apoio financeiro a instituições qualificadas, como a Arte & Vida, é uma estratégia fundamental para otimizar o atendimento à população e garantir que as crianças e jovens tenham acesso a serviços de qualidade que impactem positivamente seu desenvolvimento social.

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ARAPONGAS Assistência Social ONG Arte & Vida políticas públicas serviços sociais vulnerabilidade juvenil
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