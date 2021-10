Da Redação

Prefeitura de Arapongas aplicará vacinas Pfizer como 2ª dose

Por falta de vacinas da AstraZeneca, o município de Arapongas anunciou nesta quarta (20) que usará doses da Pfizer para continuar a imunização completa das pessoas que tomaram a D1 de AstraZeneca até o dia 27 de junho.

O secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, explica que a ação já vem sendo aplicada em outras cidades do país e que estudos comprovam tanto a segurança quanto a eficácia da intercambialidade dos imunizantes. “Essa estratégia já foi adotada com as gestantes e puérperas. As que tinham recebido a primeira dose de AstraZeneca tiveram a segunda dose de Pfizer por recomendação da própria Anvisa e do Ministério da Saúde. Agora, com a falta do imunizante AstraZeneca, abre-se novamente este precedente. Quando não for possível concluir o esquema com a mesma vacina, um imunizante de outro fabricante pode ser utilizado. O objetivo central é completar o esquema vacinal das pessoas com segurança”, frisa.

Segundo Paludetto Jr, a Secretaria de Saúde espera a chegada de um novo lote de AstraZeneca até o fim da semana. LOCAIS – Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 13h às 19h). Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h.DOCUMENTAÇÃO PARA D2 – Carteira de Vacinação e documento com foto.