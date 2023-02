Prefeitura de Arapongas anuncia inauguração do CMEI do Piacenza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Conjunto Piacenza em Arapongas será oficialmente inaugurado

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Conjunto Piacenza em Arapongas será oficialmente inaugurado na próxima quinta-feira, 02. A obra é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, que doou o terreno, e a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que através de obreiros voluntários executou os serviços. Em dezembro do ano passado, as chaves do novo espaço foram entregues ao prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, pelo presidente administrativo da Congregação Cristã do Brasil/ Arapongas, Bento Machado Neto. “É um motivo de muita alegria. Uma parceira espetacular que vai aproximar o ensino infantil daquela região. Somos gratos a todo o empenho da igreja. Agora, é um sonho concretizado”, disse Onofre. Ainda segundo ele, o novo CMEI terá capacidade para atender cerca de 100 crianças.

continua após publicidade .

Com projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), o CMEI conta com mais de 353 metros de área construída, contendo quatro salas de aula – sendo duas para berçário e duas para o maternal, área livre, refeitório, cozinha, um pátio externo, sanitários, fraldário e lactário.

HOMENAGEM

O CMEI do Piacenza vai levar o nome Luciana Regina dos Santos Ruis, professora que atuou por 28 anos na carreira em Arapongas, vindo a falecer no dia 14/12/2015.

continua após publicidade .

Necessidade de ampliação de vagas na Educação Infantil

Ainda nesta sexta, 24, em evento junto à Secretaria Municipal de Educação (Semed), Sérgio Onofre falou sobre a dificuldade enfrentada pelos municípios em relação à disponibilidade de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e, por consequência, a grande fila de espera dos alunos de seis meses a 5 anos. “Falta de vagas nos CMEI’s é um problema amplo e em diversas cidades. Tenho acompanhado a mesma dificuldade por meio de prefeitos que integram a Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema). É importante que haja forte integralidade das esferas federais, estaduais e municipais. Sozinhos, os municípios não têm dado conta dessa questão. Esta é uma demanda que vou encaminhar junto ao nosso governador Ratinho Jr nos próximos dias. É dever e obrigação do poder público atender todos esses alunos”, destacou.

Siga o TNOnline no Google News