Prefeitura de Arapongas abre inscrições para o Torneio 1º de Maio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em 2022, a festa do Trabalhador foi retomada em grande estilo, após dois anos de suspensão

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, informa que as inscrições para o Torneio 1º de Maio estão abertas. A competição de futebol amador é uma das maiores do Brasil.

continua após publicidade .

As fichas de inscrição e o regulamento da competição podem ser retirados na recepção da Secretaria de Esporte, localizada no Ginásio de Esportes Mateus Romera, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) “Prof. Maurinho Cassitas”, no Centro Social Urbano (CSU), ou ainda pelo site.

LEIA MAIS: Prova Vinteoitinha segue com as inscrições abertas; saiba mais



continua após publicidade .

De acordo com o secretário de Esporte, Altair Sartori, o torneio será disputado nas categorias sub-16 masculino, masculino master, feminino adulto e masculino adulto. “Já começamos a organizar este grande evento esportivo, considerado um dos maiores Campeonatos de Futebol Amador do Brasil, que representa e homenageia nossos trabalhadores. Será uma grande festa”, afirmou.





As partidas

Os jogos acontecerão nos dias 21, 23 e 30 de abril, nos campos do Centro Social Urbano e no Sesi. Já a grande final acontece no dia 01 de maio, com rodada a ser disputada no Estádio Municipal José Chiappin.

continua após publicidade .

Mais informações podem ser obtidas pessoalmente na Secretaria de Esporte ou pelo telefone 3902-1114.





Edição Passada

Em 2022, a festa do Trabalhador foi retomada em grande estilo, após dois anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19. Na oportunidade, a 63ª edição reuniu 134 equipes inscritas, dividas em:

continua após publicidade .

Sub-16;

Masculino;

Feminino e Master.

A final contou com a disputa de 16 equipes. Além das partidas, o público participou de dezenas de sorteios de brindes, entre bicicletas, bolas e outros itens - organizado através da Secretaria Municipal de Esporte, com a parceria de outros apoiadores.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News