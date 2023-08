Prefeitura de Arapongas abre inscrições para o Festival de Atletismo

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta segunda-feira (14) que estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Atletismo de Arapongas. O evento está marcado para o próximo dia 27, na Pista de Atletismo do Centro Social Urbano (CSU).

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente na sede da Secretaria de Esporte (prédio do antigo Sesi – Rua Maracanã, nº 3260) até o dia 18 de agosto (sexta-feira). No ato da inscrição será exigido um produto de higiene pessoal e um de limpeza que será doado a Casa de Aguardo Professor Hideo Okuyama. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone 3902-1114.

O 1º Festival de Atletismo terá provas nas categorias feminino e masculino, nas seguintes provas: Sub 14 ( 12 e 13 anos) 400 metros; Sub 16 (14 e 15 anos) 800 metros; Sub 18 (16 e 17 anos) 1.000m e adulto (18/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/45 anos, 45/49 anos, 50/55 anos, 55/59 anos, 60/65 anos e 65/70 anos) 3.000metros.

