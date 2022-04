Da Redação

Prefeitura abre processo seletivo para contratar estagiários

A Prefeitura Municipal de Arapongas publicou nesta quinta-feira (17) o edital nº 039/2022, referente à abertura de Processo Seletivo para formação de Cadastro Reserva destinado ao provimento de vagas de estágio em Nível Médio e Superior.

As inscrições para participar deste processo seletivo serão gratuitas e realizadas a partir das 9h do dia 01 de abril de 2022 até às 17h do dia 18 de abril de 2022, via internet, através do link:

https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-inscricao-processo-seletivo-de-estagiarios-2022 onde constará o formulário.

Cronograma

Datas Atividades- 17/03/2022 Publicação do Edital de Abertura.- 18/03 e 21/03/2022 Prazo para impugnação do Edital.- 01/04 a 18/04/2022 Período de inscrições, preenchimento do formulário de inscrição e envio de documentos exigidos que deverão ser anexados no ato da inscrição online.- 03/05/2022 Homologação das inscrições e das notas preliminares de todos os inscritos.- 04/05 a 05/05/2022 Prazo para recursos quanto às inscrições e notas preliminares.- 10/05/2022 Publicação do resultado dos recursos e homologação da classificação final.

Áreas, carga horária e requisitos

Nível Médio:- Curso – Administração – Carga Horária 4 Horas – Requisitos: Estar cursando Ensino Médio, a 2ª série ou 3ª série e possuir idade mínima de 16 anos, no momento da inscrição.

Nível Superior/ Carga Horária 20h

- Administração - 04 (quatro) horas Estar cursando Administração, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Arquitetura e Urbanismo - 04 (quatro) horas - Estar cursando Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Ciências Contábeis - 04 (quatro) horas - Estar cursando Ciências- Contábeis, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Ciências Econômicas - 04 (quatro) horas - Estar cursando Ciências Econômicas a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Direito – 04 (quatro) horas - Estar cursando Direito, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Educação Física (Licenciatura) - 04 (quatro) horas - Estar cursando Educação Física (Licenciatura), a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Educação Física (Bacharel) - 04 (quatro) horas - Estar cursando Educação Física (Bacharel), a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Engenharia Civil - 04 (quatro) horas - Estar cursando Engenharia Civil, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Nutrição - 04 (quatro) horas - Estar cursando Nutrição, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Pedagogia - 04 (quatro) horas - Estar cursando Pedagogia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Psicologia - 04 (quatro) horas - Estar cursando Psicologia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Serviço Social - 04 (quatro) horas - Estar cursando Serviço Social, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.

Nível Superior/ Carga Horária 30h

- Administração - 06 (seis) horas - Estar cursando Administração, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Agronomia - 06 (seis) horas - Estar cursando Agronomia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Arquitetura e Urbanismo - 06 (seis) horas - Estar cursando Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Ciências Contábeis - 06 (seis) horas - Estar cursando Ciências Contábeis, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Ciências Econômicas - 06 (seis) horas - Estar cursando Ciências Econômicas, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Direito - 06 (seis) horas - Estar cursando Direito, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Engenharia Civil - 06 (seis) horas - Estar cursando Engenharia Civil, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Nutrição - 06 (seis) horas - Estar cursando Nutrição, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Pedagogia - 06 (seis) horas - Estar cursando Pedagogia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Psicologia - 06 (seis) horas - Estar cursando Psicologia, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Secretariado Executivo - 06 (seis) horas - Estar cursando Secretariado Executivo, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Serviço Social - 06 (seis) horas - Estar cursando Serviço Social, a partir do 3º semestre ao penúltimo semestre do curso.- Tecnologia em Gestão Pública - 06 (seis) horas - Estar cursando o 2º semestre de Tecnologia em Gestão Pública.