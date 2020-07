Prefeito vistoria obra da Feira da Lua. Serviços alcançam 80% de execução

Continua após publicidade

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do secretário de Cultura, Lazer e Eventos, Geison Cortez, esteve em vistoria na obra de reforma da Feira da Lua. No local, os serviços chegam a 80% de conclusão. Nesta etapa estão sendo executadas parte de pinturas, pavimentações externas, instalações da rede de combate a incêndio, construção da meia quadra de basquete e instalações de área emborrachada do parquinho infantil – que já conta com os brinquedos instalados. Anteriormente, as equipes realizaram a finalização da reforma do barracão existente, além da execução da parte de drenagem e esgoto e cobertura da ala central, situada na Rua Jandaia. A próxima etapa consiste na pavimentação da área externa e serviços finais. A obra da Feira da Lua conta com investimentos de R$ 2.296.417,79. O edital de licitação foi preparado pelo Paranacidade. Para o prefeito, a obra contempla investimentos importantes que o município tem recebido nesses últimos anos, em diversos segmentos. “ A Feira da Lua vai ficar linda. Uma das mais bonitas obras. Será um local adequado para o entretenimento e lazer. Com espaços amplos e de qualidade para proporcionar à população um local maravilhoso, como a nossa cidade merece”, afirmou. A reformulada Feira da Lua também dará espaço para o Atuar – Curso Livre de Teatro de Arapongas, com camarim, palco e arquibancada.

Para o secretário de Cultura, Cortez, com trabalho sério, a cultura araponguense tem sido valorizada. “ Estamos em reforma da Feira da Lua, um espaço que vai ficar incrível, sendo um espaço para o lazer, gastronomia e cultura no geral. Temos também a reforma da nossa antiga Estação Ferroviária, que vai abrigar a Secretaria de Cultura. Enfim, estamos muitos contentes e satisfeitos pelo que vem sendo feito pelo setor em Arapongas. Logo mais teremos essas obras prontas”, disse.

Obras e geração de empregos

Durante a vistoria da obra da Feira da Lua, Onofre mencionou também que frente as obras que vêm ocorrendo simultaneamente em Arapongas, outro fator positivo chama bastante à atenção: a geração de empregos aos araponguenses. Segundo ele, a obra da Feira conta com a participação da mão de obra de 20 trabalhadores de Arapongas. Lá na construção do Meu Campão, no Jardim Interlagos mais 20 empregos. A construção da Escola no Alto da Boa Vista também conta com serviços de mais 30 trabalhados arapongueses, contratados pela empresa responsável. “ As empreiteiras que vêm para Arapongas, e que fazem as nossas obras têm dado oportunidade de mão de obra para os trabalhadores que moram aqui. Esse tem sido o nosso pedido. Nós estamos criando empregos com obras que temos na nossa cidade”, reforça.