Prefeito visita construção do Centro de Detenção Provisória

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve ontem, 02, em uma visita técnica na obra de construção do Centro de Detenção Provisória (DPC).

A oportunidade contou também com a presença do secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, além do diretor geral do Paraná Edificações, Marcus Maurício de Souza Tesserolli.

De acordo com a empresa responsável, a Alcance Engenharia e Construção LTDA, a obra está com 11,22% de execução. Onofre reforça que o CDP saiu do papel após inúmeras reuniões e engajamento do município junto ao governo do Paraná. “Essa é uma obra que Arapongas pede há mais de 20 anos. Com esse investimento, vamos criar uma cadeia que segue a finalidade de uma construção moderna, que traz mais segurança e um ambiente mais higiênico e sociável para quem está pagando sua pena”, afirmou.

CDP ARAPONGAS

O complexo Centro de Detenção Provisória (CDP) é um local onde ficam os presos que ainda aguardam julgamento. O espaço está sendo construído em um terreno de cerca de 2 mil metros quadrados, doado pelo município. É localizado na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI.

O investimento será de R$ 7,3 milhões, financiado com recursos do Tesouro do Estado. A expectativa é que a obra leve 12 meses, sendo finalizada em julho de 2022. Em maio deste ano, a Prefeitura de Arapongas e a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), por meio da Paraná Edificações, já haviam assinado a escritura definitiva da doação do terreno do município ao Estado para a construção do CDP. O prazo de execução atual é 28/07/2022.