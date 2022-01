Da Redação

Prefeito Sergio Onofre visita Circuito Mobiliário

O prefeito Sérgio Onofre visitou na manhã desta sexta-feira (28) o Centro de Apoio ao Visitante (CAV), na sede do Senai, onde está acontecendo o Circuito Paranaense do Mobiliário. Onofre foi recebido pela diretoria do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA).

“Quero destacar o espírito arrojado e o empreendedorismo dos nossos empresários. Mesmo enfrentando condições adversas, eles conseguiram lançar essa importante semente, realizando um evento inovador, que abre as portas das empresas de Arapongas para que os lojistas venham conhecer os móveis e as indústrias, negociando diretamente com os fabricantes”, assinalou o prefeito.

Ele também lembrou a importância de o evento ter sido realizado dentro das normas sanitárias.

“A pandemia deve ficar aí por mais um tempo e o mundo não pode parar por isso. Com a realização do Circuito, o empresariado de Arapongas mais uma vez sai na frente com um evento que vai crescer e que, tenho certeza, será seguido pelos polos moveleiros de outras regiões do país”, acrescentou.

O presidente do SIMA, José Lopes Aquino, destacou a importância do apoio da Prefeitura e lembrou a projeção que o Circuito deu para o município no Paraná e no Brasil. Irineu Munhoz, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário (Abimóvel), também esteve presente e ressaltou a importância do apoio do poder público para melhorar ainda mais o ambiente de negócios.

“O primeiro passo foi dado e mostrou que o modelo de negócio é muito promissor. Por isso a Abimóvel parabeniza o SIMA e seus parceiros pela iniciativa, destaca o apoio do poder público e reafirma seu apoio integral para o Circuito”, comentou Munhoz. Ele salientou que 10% de todos os móveis produzidos no Brasil saem de Arapongas, capital moveleira do Paraná, movimentando mais de R$ 2,6 bilhões por ano e gerando mais de 10 mil empregos diretos.

A terceira semana do Circuito, que começa nesta segunda (31), será dedicada a ações comunitárias, como a visita programada de pequenos grupos de estudantes às fábricas.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Nilson Violato, frisou que nesta terça-feira (02) será realizado o Painel Setor Moveleiro, a partir das 18h, reunindo nomes de destaque do setor moveleiro e do mercado financeiro no Senai, evento que também poderá ser acessado de forma digital.

Rajanand Albano da Costa, que atua na Câmara de Relações Internacionais do SIMA, entregou ao prefeito Sérgio Onofre um projeto para envolver cada vez mais a comunidade na estrutura do Circuito, especialmente os jovens. “Precisamos incentivar a juventude a visitar as fábricas, a conhecer o negócio e a se capacitar para garantir o futuro do polo moveleiro”, frisou Rajanand.