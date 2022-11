Prefeito Sérgio Onofre viabiliza duas novas UBS’s para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre

Cumprindo agenda em Curitiba, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou a viabilização de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) no município, com aporte do Governo do Estado. A notícia foi confirmada durante reunião junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

continua após publicidade .

“Após reivindicarmos soluções para a situação de superlotação dos hospitais terciários de Londrina e região e demais pautas urgentes sobre saúde pública, manifestei sobre a necessidade de implantar mais duas UBS’s em Arapongas, conforme já havíamos tratado com o governador Ratinho Júnior. O secretário Beto Preto confirmou que já está confirmada a liberação. Agora vamos indicar os terrenos para a construção dessas duas UBS’s”, afirmou o prefeito.

- LEIA MAIS: Sério Onofre articula com Ratinho Júnior a instalação de indústria

continua após publicidade .

Sérgio Onofre acredita que a liberação da licitação sairá ainda neste ano e que em 2023 serão executadas as obras. Segundo ele, a equipe de engenharia do município já iniciou o mapeamento para definir as regiões de construção das duas unidades. Onofre ainda ressaltou que a liberação das duas novas UBS’s para Arapongas contou com o apoio do deputado estadual Tiago Amaral.

Siga o TNOnline no Google News