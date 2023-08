Prefeito Sérgio Onofre recebe visita do deputado federal Paulo Litro

Na tarde da última quinta-feira, 24, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu a visita do deputado federal Paulo Litro (PSD-PR). A vinda ao gabinete foi acompanhada também por outras lideranças, entre elas, secretários municipais, vereadores da base aliada; Toninho da Ambulância e Meyre Farias, além de representantes de entidades e hospitais da cidade, clubes de serviço e sociedade civil.

Na oportunidade, o deputado soube mais das obras em execução no município, além de receber demandas, especialmente nas áreas da saúde e segurança. Onofre agradeceu a visita, enaltecendo a importância e apoio de representantes em todas as esferas políticas. “Aqui em Arapongas, o deputado Paulo Litro teve uma boa votação, com apoio do nosso vereador Toninho da Ambulância. É um jovem com boa experiência na política e que vem para somar com Arapongas”, falou.

O deputado Paulo Litro reforçou sobre ações estratégicas e apoio ao município de Arapongas. “Nossa missão é retribuir a confiança de cada cidadão, com envio de emendas, recursos e obras voltadas à prestação de serviços. O município de Arapongas nos deu forte apoio, e agora, estamos à disposição para receber todas as demandas”, disse.

