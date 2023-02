Prefeito Sérgio Onofre prepara agenda de inaugurações para o ano

Da Redação

prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, está preparando uma agenda de inaugurações para 2023. Reunido com sua assessoria, ele informou que o município tem uma frente de obras em execução, além de outras que já estão prontas. A agenda prevê, inclusive, uma visita de Ratinho Júnior ao município, em abril, quando o governador deverá participar das inaugurações e também assinar a ordem de serviço para outras obras. “São investimentos que estão dando uma nova dinâmica para Arapongas e que contemplam setores como saúde, educação, segurança, saneamento, assistência social, esporte e mobilidade urbana. Obras que a população vinha aguardando com ansiedade e que se tornam realidade em nossa gestão”, assinala o prefeito.

Uma das primeiras obras a serem entreguem deverá ser o ginásio de esportes do Araucária, que está pronta desde 2020, mas que teve sua entrega adiada por conta da pandemia. Localizado na esquina das ruas Casaca de Couro com Bacurau Barrado, o espaço, que abrange uma área de 1.346,43 m, teve um investimento de R$ 959.987,00. Na lista de obras a serem concluídas no primeiro semestre também está o Centro de Detenção Provisória (CDP), uma reivindicação de mais de 20 anos. A obra está sendo construída em um terreno de cerca de 2 mil metros quadrados, doado pelo município. É localizada na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI. O investimento será de R$ 7,3 milhões, financiado com recursos do Tesouro do Estado.

Também estão em fase adiantada as 683 casas – de um total de 1.479 unidades – do Residencial Bem Viver Arapongas. A esta obra se juntam outras, como a construção de duas grandes escolas municipais (uma no Caravelle, outra no Jardim Paulista), o calçamento com pedras poliédricas das estradas do Novo Mundo e da Igrejinha, a construção de dois Centros de Convivência do Idoso (um no San Raphael e outro no Jardim Brasil), as ampliações da pista do Aeroporto e do Paço Municipal, a construção do CAPS Infantil e da UBS do Ulysses Guimarães, a reforma do Parque dos Pássaros, a transposição da Rua Patativa (ligando o Jardim Bandeirantes ao Jardim Itália/Portal das Flores) e a pavimentação e drenagem da Rua Guarani, em Aricanduva. Nos últimos dias, também foram iniciadas a duplicação da Rua Rouxinol, trecho de 800 metros entre a antiga estação ferroviária e a Rodoviária, e a reforma do Ginásio de Esportes Municipal.

“Em seis anos, já são mais de 120 obras em todas as regiões da cidade e mais de R$ 450 milhões investidos com recursos próprios, através de convênios com os governos estadual e federal ou de parcerias com a iniciativa privada. São poucos municípios do nosso porte que podem apresentar um saldo como esse, o que comprova o quanto temos trabalhado pelo desenvolvimento de Arapongas”, finaliza Sérgio Onofre.

