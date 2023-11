Prefeito Sérgio Onofre anuncia faculdade de Medicina em Arapongas

O prefeito Sérgio Onofre anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (17), que a comissão técnica do Ministério da Educação (MEC) deu parecer favorável pela criação da Faculdade de Medicina em Arapongas. A comissão esteve na Cidade dos Pássaros no início deste mês, quando inspecionou as atuais instalações do Hospital Norte do Paraná (Honpar), localizada no final da Rua Gaturamo.

continua após publicidade

"É uma notícia fantástica para Arapongas porque ela marca uma nova fase na história do desenvolvimento do nosso município, com reflexos também para toda a região", comemora o prefeito que publicou um vídeo nas redes sociais detalhando a novidade (veja abaixo). O projeto ainda segue tramitando em Brasília, antes da assinatura do ministro da Educação, Camilo Santana, e publicação no Diário Oficial.

- LEIA MAIS: Saúde de Arapongas divulga programação do 'Novembro Azul'; confira

continua após publicidade

Sérgio Onofre lembrou ainda que a Faculdade de Medicina é uma luta que vem desde 2017. "Arapongas, que já é um polo de serviços na área da saúde, tende a avançar muito mais com a vinda dessa faculdade. Além de abrir perspectivas para os jovens de Arapongas e região, ela certamente vai atrair estudantes e professores de todo o Brasil, ajudando a impulsionar o desenvolvimento do nosso município”, avalia o prefeito.

Para Onofre, a vinda da nova faculdade é mais um exemplo de como um investimento acaba atraindo outro. “A visão empreendedora dos diretores do Honpar levou à construção de uma nova estrutura do hospital, um investimento de R$ 14 milhões, que teve recursos estaduais e federais e está localizada às margens da PR-444. Com isso, a estrutura atual ficará livre para sediar a Faculdade de Medicina”, acrescentou o prefeito.

Moacir Paludetto Júnior, secretário Municipal de Saúde, informou que as salas de aula e os laboratórios já estão montados na estrutura do Honpar, sendo apresentados para avaliação da comissão técnica. “Os técnicos também escolheram algumas unidades da rede pública para visitação, sendo as UBS do Jardim Primavera e do Ulysses Guimarães, a UPA, Cisam e o PAI. A estrutura dos serviços de saúde pública no município também pesa na avaliação do MEC”, ressaltou o secretário.

continua após publicidade

Veja o anúncio



Nova estrutura

A Faculdade de Medicina deverá ocupar a estrutura atual do Honpar. Isso será possível porque todo o atendimento hospitalar será deslocado para a nova sede, em fase de conclusão às margens da PR-444. Com a nova estrutura do Honpar, Arapongas também passará a contar com o maior pronto-socorro do Paraná. Serão 140 leitos, fora o que será disponibilizado através das alas específicas para UTI, Radioterapia e Oncologia.

A estrutura conta ainda com Lavanderia, Refeitório e outras seções. Para se ter ideia da dimensão, a estrutura atual do Honpar, localizada na Avenida Gaturamo, tem uma área de 24 mil m2. A nova terá mais de 30 mil m2. O novo Pronto-Socorro terá 5 mil m2. A lavanderia, outros 1.400 m2. A UTI, mais 2.000 m2, e a Oncologia, 6 mil m2. Sem contar as demais dependências e até uma capela, com projeto que lembra a arquitetura da catedral de Maringá, que já está em fase adiantada de construção no local. Depois de tudo pronto, serão 780 leitos, sendo 350 leitos de UTI.

Siga o TNOnline no Google News