Prefeito recepciona atletas medalhistas de Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas divulgou que, na tarde desta quinta (9), o prefeito Sérgio Onofre e o vice-prefeito Jair Milani recepcionaram os atletas medalhistas de diferentes modalidades que disputaram os Jogos Oficiais do Paraná, Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro pelo município no ano de 2021. O ato ocorreu no auditório municipal.

continua após publicidade .

Na oportunidade o prefeito parabenizou os atletas e também o trabalho do secretário de esporte, Altair Sartori, frente à pasta.

“Fico feliz em receber esses atletas e poder parabenizá-los pessoalmente. Por representarem tão bem a nossa cidade, levando nosso nome pelo estado e pelo Brasil. Eles são exemplo de determinação, disciplina e comprometimento com o esporte”.

continua após publicidade .

O prefeito também falou que a gestão já prepara grandes novidades para a área do esporte para 2022. Ampliando estruturas de treinamentos para as equipes de rendimento do município.

Estiveram presentes os representantes das seguintes equipes: Xadrez M e F, Atletismo M e F, Handebol M e F, Futsal M e F, Ciclismo M e F, Jiu-Jitsu M, Luta de Braço M, Boxe M e F, Capoeira M e F, Kickboxing M e F, Voleibol M, Basquetebol M, 7), Futebol M, Downhill M e F, Duatlon M, Natação F, Parajap’s (Golf 7) Karatê M e F e Futebol Americano.