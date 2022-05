Prefeito recebe placa de reconhecimento da 7ª CIPM

Da Redação

De acordo com a Prefeitura de Arapongas, nesta quarta-feira (11), o prefeito Sérgio Onofre recebeu a visita do comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), major Israel Aparecido de Carvalho, do subcomandante, Capitão Dejair Budkevitz e do cabo PM, Brito.

Os militares entregaram ao prefeito uma placa de reconhecimento profissional pelos esforços junto à segurança pública municipal. “Uma homenagem ao prefeito. Ele não poupa esforços e tem cooperado com a nossa 7ª CIA, bem como com a segurança pública municipal de uma maneira geral”, pontou o major Israel.



Onofre agradeceu o reconhecimento e reforçou o apoio. “As Forças de Segurança de Arapongas atuam de maneira integrada em prol de toda a comunidade. Cooperar com a PM, é também unir esforços com a nossa GMA, Bombeiros e Polícia Civil. Nossa luta agora é transformar nossa 7ª CIPM em Batalhão”, garantiu Onofre.

O ato contou também com a presença do secretário de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), Paulo Argati, e do diretor da Diretran, major Gussi.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.