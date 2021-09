Prefeito pede que eventos exijam comprovante de vacinação

Da Redação

O prefeito de Arapongas Sergio Onofre divulgou um vídeo nesta sexta-feira (24) falando a respeito do aumento da taxa de contaminação por Covid-19 na cidade. De acordo com ele, a situação está controlada, mas pode voltar a ficar preocupante caso cada um não faça sua parte.

"Precisamos evitar as aglomerações, no dia das crianças, não deixar elas todas juntas no mesmo local, aniversário da cidade eu já cancelei, para evitar aglomerações. Temos até o final do ano uma fase complicada para atravessarmos. Estamos com mais de 90% do nosso povo vacinado mas ainda temos taxa de contaminação por causa de algumas pessoas que não querem tomar a vacina", disse o prefeito.

Ainda em seu pronunciamento, Onofre fez um apelo ao setor de eventos, para que comecem a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos frequentadores dos locais.

"Quando fizer alguma festa, pede a carteirinha de vacinação, pergunta pra pessoa se ela se vacinou. Queremos avisar os buffets, as festas que estão fazendo, peça a carteirinha de vacinação. Quem não está vacinado, que fique separado em outro lugar, é uma escolha não querer se vacinar, mas também é uma escolha não ficar junto com as pessoas vacinadas", considerou Onofre.