Prefeito pede ao DER adequação da rotatória na PR-444; saiba mais

Um convênio entre a Prefeitura de Arapongas, o Governo do Estado e a construtora Pacaembu prevê a construção de até 1.479 casas no local

O prefeito Sérgio Onofre se reuniu nesta semana, em Curitiba, com engenheiros e diretores da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). Na pauta, a adequação da rotatória existente na PR-444, no final da Rua Tangará, em função do Residencial Bem Viver Arapongas, que será localizado na região oeste da cidade, no prolongamento da Rua Tangará (Estrada Aliança). Onofre lembra que o primeiro lote, com mais de 600 casas, deve ser entregue nos primeiros meses de 2023, o que aumentará o fluxo de pessoas e veículos no local. “Reforçamos junto à equipe da SEIL que a PR-444 é uma via de muito movimento e que a adequação é necessária e urgente, pois do contrário poderemos ter o registro de vários acidentes naquele ponto”, assinala o prefeito.

Sérgio Onofre disse que a situação já vem sendo estudada pelo DER, mas pediu urgência na adequação. “Nós sabemos que muitas vezes essas obras esbarram em questões burocráticas. Então fomos mostrar para a SEIL que com a inauguração do primeiro lote de casas já teremos morando naquela região pelo menos umas três mil pessoas. Isso significa um fluxo expressivo de carros, motocicletas, bicicletas, transporte escolar e mesmo de pessoas a pé passando por aquele local”, acrescenta Sérgio Onofre. Segundo ele, ficou acertado que nos próximos dias uma equipe de engenheiros do DER estará em Arapongas, a fim de fazer uma visita técnica in loco e avaliar melhor a situação para acelerar a intervenção.

Um convênio entre a Prefeitura de Arapongas, o Governo do Estado e a construtora Pacaembu prevê a construção de até 1.479 casas no local. O empreendimento é financiado pela Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Cada casa terá 43,85 metros quadrados. O projeto também prevê a construção de um centro comercial anexo ao bairro.

