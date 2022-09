Prefeito participa de Moção de Aplausos para a PM, Aline França

Da Redação

Nesta quinta-feira, 22, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou de uma Moção de Aplausos para a policial militar e instrutora do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, soldado Aline França. A homenagem foi um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido há 5 anos nas Escolas Municipais.

O ato ocorreu no gabinete, com a presença da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, secretário da Segurança Pública, Paulo Argati, representantes do Conselho Tutelar e Polícia Militar do Paraná (PMPR), e do vereador Marcelo Junio – proponente da honraria. “ O Proerd é algo maravilhoso. E é um trabalho feito com muito carinho e dedicação. Aproximando a Polícia Militar das crianças, contribuindo com a formação de cidadãos e cidadãs”, disse Marcelinho. Onofre também parabenizou a iniciativa. ” No nosso primeiro mandato nós retomamos o Proerd. E desde então, ele tem sido desenvolvido de uma excelente forma. E uma das responsáveis por isso é a nossa soldado, Aline França, além da equipe do Proerd”, falou.

A PM Aline agradeceu o reconhecimento. “ Uma honra em satisfação. Fazemos o que amamos e, fortalecemos um grande vínculo com as nossas crianças. No dia no meu aniversário, receber esta honraria é uma grande satisfação. Agradeço ao vereador Marcelo e ao prefeito Sérgio Onofre por todo o apoio”, disse.

Biografia

ALINE BERTOLDO FRANÇA

Aline se formou em 2010 na faculdade Pitágoras como jornalista. Atuou durante 5 anos na TV Antares de Arapongas, e em 2013 se tornou Policial Militar. Em 2017 fez um curso do PROERD; feito através de um Concurso dentro da Polícia Militar com uma capacitação. Em 5 anos de atuando no Proerd Arapongas, já formou mais de 1.500 alunos.

Casada com Elvis Rodrigues Chagas, mãe de Davi França Chagas, 7 anos, e de Gael França Chagas, 4 anos. Começou a trabalhar aos 15 anos num supermercado, e antes de prestar o Concurso Público, trabalhou em 2 emissoras de TV. Atualmente está cursando uma pós-graduação em Segurança Pública.

O PROERD

Além do trabalho em sala de aula, o Proerd já foi um canal de denúncias de agressão; inclusive uma delas resultou na prisão do agressor, que batia não só nas crianças como também na mãe. A expectativa EM 2022, é atender através do Proerd cerca de 900 crianças - da Rede de Ensino Municipal de Arapongas. O PROERD é uma parceria da Polícia Militar com as Prefeituras. No município, já atendeu mais de 10 mil pessoas quando estavam no 5° Ano – ao longo dos anos.

