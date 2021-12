Prefeito participa da entrega de motocicletas para a 7ª CIPM

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas divulgou em nota que nesta terça-feira (22), o prefeito Sérgio Onofre, acompanhado do secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, acompanhou a entrega de 10 novas motocicletas para a 7ª Companhia Independente de Polícia Militar.

continua após publicidade .

As motos são do modelo BMW e irão compor a equipe ROCAM (Rondas com Apoio de Motocicletas). Estiveram presentes também na solenidade o deputado federal, Filipe Barros, e o Sr. Wesley presidente do Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG.

A aquisição foi feita por meio de emendas parlamentares, com os objetivos de renovação de frota e modernização. Além disso, para potencializar o uso, a Polícia Militar capacitou os policiais militares, através de treinamento e nivelamento. As motocicletas permitirão maior agilidade no atendimento das ocorrências, além de uma mobilidade maior. Dessa forma, somando na garantia da segurança pública.