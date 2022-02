Da Redação

Prefeito encaminha novo pacote de obras com governo estadual

Nesta segunda-feira (14), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve na capital paranaense, Curitiba, com o secretário de Estado do desenvolvimento Urbano, Augustinho Zucchi.

Na pauta abordada na reunião, Onofre deu foco para os preparativos finais para a ordem de serviço de várias obras que o município está encaminhando em parceria com o governo estadual. “São mais de R$ 17 milhões em investimento, dos quais R$ 12,7 milhões são através de financiamento junto ao Paraná Cidade e R$ 3,1 milhões nós estamos solicitando a fundo perdido, além de outros R$ 1,8 milhão que temos de um saldo anterior com o Paraná Cidade. Precisamos dar celeridade nos detalhes técnicos e burocráticos para que essas ordens de serviço sejam dadas até o final de março devido ao período eleitoral”, declara o prefeito.

Além disso, foi apresentado ao diretor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), Lúcio Mauro Tasso, uma lista de obras e documentos pendentes da cidade de Arapongas. O prefeito frisa que o município está à disposição para solucionar as demandas abertas desses investimentos.

Entre eles estão: a duplicação da Rua Rouxinol (R$ 2,4 milhões), a duplicação da Rua Tico-Tico Rei (R$ 4,6 milhões), a pavimentação da Estrada da Aliança (R$ 4,7 milhões), uma usina de micro pavimentos (R$ 1 milhão), a duplicação da Avenida Guarani, em Aricanduva (R$ 975 mil), a abertura da Rua Negaça e Rua Pomba Azulado (R$ 2.195,31), a transposição do Ribeirão Bandeirantes – Rua Patativa (R$ 500 mil) e a urbanização da Rua Guaratinga (R$ 1,3 milhão).

Sérgio Onofre aproveitou a oportunidade para reafirmar a confiança existente no trabalho da Sedu. A secretaria vinha sendo conduzida por João Carlos Ortega, que agora responde pela Casa Civil. “Algumas das obras mais importantes do nosso mandato, como as revitalizações da Rua Pavão, da Praça Mauá e da Estação Cultural, foram em parceria com a Sedu. Esse novo pacote de obras também será de fundamental importância para que a cidade possa avançar, principalmente em termos de mobilidade urbana”, finaliza o prefeito de Arapongas.





