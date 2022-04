Prefeito e Luciana Massa visitam o Projeto Crescer

Da Redação

O prefeito Sérgio Onofre e a primeira-dama do Estado, Luciana Massa, visitaram nesta quinta-feira (31) o Projeto Crescer, na Casa do Bom Menino de Arapongas. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa do Bom Menino, Paulo Pennacchi, e sua esposa, Cleide, que também atua como conselheira do Projeto Crescer. A diretora Andressa Fante Reis e a coordenadora Aline de Oliveira apresentaram a história do Projeto, com destaque não só para a estrutura e abrangência do trabalho no município, mas também para a abordagem pedagógica.

continua após publicidade .

Luciana Massa mostrou-se impressionada com os números apresentados e com a forma como a equipe precisou se desdobrar ao longo da pandemia para manter, de forma on line, o atendimento aos alunos e seus familiares, inclusive tendo implantado um estúdio para a gravação diária de todo o conteúdo. Desde 2005, quando foi fundado, mais de 4.500 alunos passaram pelo Projeto Crescer. Ainda de acordo com a direção, 13 das 14 escolas estaduais e 70% das 24 escolas municipais de Arapongas têm alunos que estão ou já passaram pelo Projeto Crescer. Destaque também para a parceria com o Sesi – atualmente, mais de 60 alunos do Projeto Crescer cursam o Colégio do Sesi. “Já passaram por lá mais de 150 dos nossos alunos, sendo que hoje muitos deles já são agrônomos, professores, advogados, fisioterapeutas etc”, assinalou Andressa Fante Reis.

O Projeto Crescer oferece as Oficinas de Canto, Coral, Dança, Teatro, Flauta Doce, Teclado, Fanfarra, Capoeira, Português, Matemática, Inglês, Informática, Cidadania, Educação Física, Robótica, Culinária de Chocolate, Arte e Raciocínio Lógico. Além das atividades pedagógicas, culturais e esportivas, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde. Para se ter uma ideia, em média são servidas mais de 120 mil refeições por ano. Tudo isso sem qualquer custo para as famílias.

continua após publicidade .

“Eu parabenizo o senhor Paulo Pennacchi, sua esposa Cleide e toda a equipe do Projeto Crescer. Estou saindo daqui encantada com tudo o que vi e vou levar essa referência para onde for”, afirmou a primeira-dama do Estado. Ela também convidou a direção do Projeto Crescer para uma reunião em Curitiba, a fim de dar sequência nas tratativas, bem como na possibilidade de futuras parcerias.