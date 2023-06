Prefeito de Arapongas vai assumir a direção da AMP

Na condição de primeiro vice-presidente da entidade, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), assume neste dia 28 (quarta-feira) a presidência da Associação dos Municípios do Paraná (AMP). Por um período de 30 dias, ele vai substituir o atual presidente, Edimar dos Santos (PTB), prefeito de Santa Cecília do Pavão, que pediu licença para um procedimento cirúrgico e tratamento de saúde.

O ato de transmissão de cargo vai ocorrer no Palácio Iguaçu, às 10 horas, junto com o governador Ratinho Junior (PSD), no qual também estarão presentes secretários de Estado, deputados e diretores do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima). Os empresários do ramo mobiliário vão tratar com o governador sobre a próxima edição da Movelpar-Feira Nacional de Móveis, Eletro e Decoração de Arapongas, do ano que vem, e também sobre a questão do ICMS do Paraná, para que o setor possa ter competitividade com os móveis de outros Estados.

Sobre a AMP, Onofre salienta que o presidente Edimar dos Santos vem realizando um grande trabalho e é sua intenção dar continuidade ao que já está em andamento. “Mas se surgir uma outra proposta neste período nós vamos colocar em discussão junto à diretoria”, informou.

Sérgio Onofre observa que um dos principais assuntos em discussão hoje no Congresso, e que interessa ao municipalismo, é a reforma tributária. Só que o problema atinge principalmente municípios acima de 300 mil habitantes. “Esse é um problema sério que eles (parlamentares) estão discutindo no sentido de tentar viabilizar condições financeiras para esses municípios”, comenta.

“Mas eu acredito que a reforma tributária é necessária, ela vai machucar no começo, vai judiar no começo, mas os municípios têm que se adaptar porque ela vai fazer um bem para a sociedade toda. Um bem ao empresário, ao comerciante e isso ajuda o município também. Da mesma maneira que você pode perder de um jeito, pode ganhar logo em seguida”, analisa.

Para Onofre, a reforma tributária é um assunto que precisa ser discutido com a Confederação Nacional de Municípios num todo. “Nós não podemos ficar discutindo apenas nos grandes ou nos pequenos municípios, mas num todo para ficar bom para todo mundo”, comenta.

Além de vice-presidente da AMP, Onofre é presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), que reúne 22 cidades da região polarizada por Londrina.

