Prefeito de Arapongas recebe visita da equipe de enxadristas

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que o prefeito da cidade, Sérgio Onofre, recebeu a visita da equipe araponguense de xadrez, na última semana. O grupo participou do Festival Paranaense da Juventude na cidade de Siqueira Campos e conquistou importantes colocações no pódio.

A visita contou com a presença da enxadrista Helen Ramazzotte Monteiro - vice-campeã convencional e terceiro lugar blitz, o enxadrista Maicon Zilli Ramazzotte - quarto lugar convencional e 5º no blitz e Samuel Ramazzotte Monteiro - campeão na categoria convencional e blitz/3º lugar no blitz Sub 14 e 4º lugar Sub 14.

Onofre parabenizou toda a equipe. “É gratificante ver nossos jovens araponguenses se destacando em diferentes esportes. Parabéns para todos os envolvidos. Após dois anos de pandemia, os eventos esportivos estão de volta, com todo o apoio da nossa Secretaria de Esporte”, disse o prefeito de Arapongas.

O encontro contou também com a presença do secretário da pasta, Altair Sartori.







