Prefeito de Arapongas recebe diretor do Instituto Água e Terra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Visita aconteceu nesta sexta

Arapongas recebeu nesta sexta-feira (19) o diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Souza. Em companhia de sua equipe técnica e do prefeito Sérgio Onofre, ele visitou as obras de revitalização do Parque dos Pássaros. O objetivo da visita foi mostrar o quadro atual dos trabalhos e contar com o apoio do Estado para acelerar a revitalização. “Nosso objetivo é entregar o parque completamente revitalizado no final do ano. As pessoas estão esperando pelas medidas de embelezamento, mas a verdade é que antes do embelezamento foi preciso resolver o escoamento das águas, sem o qual todo o trabalho será novamente destruído”, afirmou Sérgio Onofre.

continua após publicidade .

A ordem de serviço foi dada em abril do ano passado, sendo que a empresa responsável é a Ecsam Serviços Ambientais Ltda. Além do cronograma ter seguido de forma lenta, parte dos trabalhos de contenção acabou sofrendo danos no início deste ano devido ao período chuvoso, obrigando a empresa a reconstruir algumas melhorias. Everton Souza também acredita que agora a obra entrará em nova fase. “Desde que vi o projeto pela primeira vez, fiquei encantado. Não tenho a menor dúvida de que esse lugar, que já é muito aprazível, vai ficar ainda muito mais bonito e acolhedor para a família araponguense”, salientou Everton Souza.

A obra está avaliada em R$ 2.672.249,07 - oriundos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, à época sob a gestão de Márcio Nunes. O Parque dos Pássaros conta com área de 76.593,14 m2, é considerado um dos cartões-postais da cidade. O projeto contempla melhorias nas pistas de caminhada, iluminação, equipamentos e mobiliários de recreação, como a academia ao ar livre e playground. O projeto contempla, ainda, a reforma da antiga Usina do Conhecimento, que passará a abrigar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a construção de um deck e outras melhorias.

continua após publicidade .

OUTRAS OBRAS

Sérgio Onofre e Everton Souza também fizeram outras visitas, uma delas no Parque das Nações. A Prefeitura está ultimando os preparativos para lançar uma grande obra de revitalização no local, com a construção de dois lagos, pista de caminhada, reforma do espaço onde é encenada a Paixão de Cristo etc. Outro ponto visitado foi a duplicação da Rouxinol. Nessas e em outras obras, o município pediu agilidade do IAT na liberação das licenças ambientais.

Também acompanharam as visitas o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, o secretário de Meio Ambiente, Renan Rodrigues Manoel, e vereadores da base aliada.





Siga o TNOnline no Google News