Prefeito de Arapongas recebe bolo comemorativo

Nesta quinta-feira (07), o prefeito Sérgio Onofre recebeu a visita da chef pâtissier, Giovana Daroda, que fez um bolo especial para a data comemorativa: os 74 anos de Arapongas.

Confeiteira há sete anos, a araponguense deu mais detalhes da sua criação. “ É um bolo de dois andares. E traz as cores da bandeira de Arapongas; o amarelo e o azul. Na parte de baixo, eu fiz um desenho à mão livre com chantili, e as imagens do pássaro araponga. Na parte superior, eu fiz a representação da igreja Matriz com vários pássaros ao redor que representam as ruas da cidade, além de balões comemorando os 74 anos”, disse. O bolo foi recheado com leite condensado e amoras.

fonte: Prefeitura de Arapongas

Onofre parabenizou a confeiteira e sugeriu uma novidade para o ano que vem. “ Um trabalho incrível feito pela Giovana. Uma araponguense que ama a sua cidade. O bolo traz lindos detalhes da nossa cidade e tem um sabor maravilhoso. Com isso, estamos com a ideia organizarmos um evento de confeitaria para o ano que vem; celebrando também o aniversário da cidade”, disse.

No clima de comemoração, na quarta-feira, (06), Arapongas recebeu a vinda do violinista, maestro, compositor e arranjador Simão Wolf. Com uma carreta show, ele e sua equipe percorrem diversas regiões, levando música de qualidade aos araponguenses. O encerramento do show foi na Praça Mauá.