Prefeito de Arapongas prioriza conclusão de obras no município

Sérgio Onofre da Silva (PSC), prefeito de Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), afirmou nesta semana, em entrevista ao TNOnline, que pretende priorizar, nos dois anos que restam de seu segundo mandato, a continuidade da administração municipal, sem pautar essa “reta final” nas articulações políticas em torno de sua sucessão. Onofre não poderá se candidatar novamente à Prefeitura, uma vez que está no segundo mandato consecutivo à frente do comando do município.

“Se a gente começar a se preocupar com essa história de fazer sucessor, vamos perder o foco da administração. Então, eu vou seguir focado na administração, entendendo, inclusive, que a sucessão é algo que ocorre naturalmente. Se a gente continuar bem na gestão, maiores são as chances de fazer um sucessor. Mas ele também precisa ser alguém que tenha base de votos”, raciocina.

Assim, o prefeito de Arapongas diz que, para 2023, a população deve esperar da administração a realização de muitas obras, especialmente na área de mobilidade urbana. Onofre diz que “prioridade absoluta” do mandato é seguir fazendo obras e deixar concluídos todos os projetos iniciados no mandato.

“Esse é o legado dessa administração. Arapongas nunca teve uma administração com esse volume de obras realizadas e estamos com diversas outras em fase inicial e em licitação. Vamos concluir todas”, afirma Onofre.

O prefeito lembra que nesses seis anos sob seu comando, considerando o primeiro mandato e a metade desse segundo já se encerrando, foram investidos R$ 455 milhões em obras nas mais diversas áreas e um endividamento de apenas R$ 12 milhões.

“E o que quero é terminar todas as obras estruturais em nosso mandato. Algumas estão licitadas, que começam já neste mês de janeiro e outras vamos licitar em seguida, para serem iniciadas em março ou abril do ano”, anuncia.

Nessas obras, as prioridades definidas por Onofre são as de mobilidade urbana, que prometem mudanças profundas no sistema de trânsito da cidade. “Estamos para iniciar duas importantes obras de transposição, que vão transformar a cidade, deixando o trânsito muito melhor”, diz, referindo-se às transposições dos jardins Casagrande 1 e 2.

Uma terceira obra de transposição já está praticamente acabada, na ligação entre o Flamingos e o Campestre. Restam apenas alguns detalhes de finalização da obra, para que essa transposição seja liberada. “Depois, fazendo o Casangrande, quem sai do Flamingos pode ir por dentro, indo direto até a saída para Apucarana, por trás da Havan. Aquela rua lá atrás já está aberta e só asfaltar”, explica o prefeito.

Outra transposição priorizada entre as obras de mobilidade urbana, enumera o prefeito de Arapongas, é a da Rua Tico Tico Rei, que deve começar dentro de alguns dias. O prefeito

também cita a continuação da avenida até o Terminal Rodoviário, na Rua Rouxinol. “Essas obras, todas vão mudar muito a cidade, melhorando muito nosso trânsito”, avalia.

CASAS POPULARES

Para Sérgio Onofre, no legado de obras de sua administração um dos marcos será a entrega de 600 casas populares, que estão sendo construídas e devem ser liberadas até abril deste ano. “Isso era um grande sonho nosso e era o que faltava em nossa gestão, para marcar o legado de obras realizadas”, pondera.

Para o prefeito de Arapongas, os mais importantes compromissos de campanha, tanto do primeiro quanto para o segundo mandato, já estão praticamente atendidos com as realizações destes dois primeiros anos da segunda gestão.

Gestão aposta na parceria com o Governo de Ratinho Junior

Enquanto isso, o prefeito Sérgio Onofre espera manter as relações próximas entre o Governo de Arapongas e o Governo do Estado. Ele destaca que com o governador Ratinho Júnior a relação já seja de amizade. “Sempre tivemos uma relação muito boa. Temos contato direto com ele e nem é preciso marcar audiência para falar. Isso ajuda muito. E com os secretários de Governo é a mesma coisa. Acredito que esse relacionamento de amizade vai continuar e que ele vai fazer um bom governo novamente neste segundo mandato para o qual foi eleito”, afirma o prefeito.

Já em relação ao governo federal, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Sérgio Onofre explica que, embora acredite que algumas prioridades elencadas possam ser benéficas à Arapongas, prefere aguardar, com cautela. “A preocupação é que estamos vendo os mesmos voltarem. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos esperar”, resume.

No entanto, o prefeito se mostra otimista com o impacto positivo que as medidas recentemente anunciadas, de manter o auxílio de R$ 600 mensais, mais R$ 150 por filho, para a população de baixa renda possa refletir no município. Ele diz que esse benefício atinge diretamente o público do polo moveleiro de Arapongas. “A dona de casa que vai receber o benefício é o mesmo público que vai comprar guarda-roupas e os móveis produzidos em nosso parque. Alcança nosso público, o que ajuda nosso parque industrial, que teve um ano muito difícil. Foi um ano difícil para todos, e muito pesado para nosso parque moveleiro. Agora, esperamos melhorias”, finaliza.

