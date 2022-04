Da Redação

Prefeito de Arapongas participa da posse de nova diretoria

Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Arapongas informou que o prefeito Sérgio Onofre participou, na noite desta terça-feira (15), da posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança da cidade.

A partir de agora com o biênio 2022/23, o Conselho conta como novo presidente com o comerciante Wesley Squilino. Ele passa a ocupar a função exercida anteriormente pelo advogado Luiz Yokomizo, que presidiu o Conselho por quatro anos.

“Quero destacar publicamente, mais uma vez, a importância do Conselho Comunitário de Segurança e do trabalho realizado pelo Luiz Yokomizo e, ao mesmo tempo, desejar ao Wesley e demais diretores um excelente mandato. Quem ganha com isso é a comunidade, somos todos nós que vivemos em Arapongas”, afirmou Sérgio Onofre.

O prefeito ainda lembrou que, nos últimos anos, sob a presidência de Yokomizo, o Conselho esteve ao lado do Poder Executivo em todas as causas envolvendo a segurança pública, tendo papel fundamental em conquistas como a Delegacia da Mulher e a construção do Centro de Detenção Provisória, um investimento de R$ 7,3 milhões, cujas obras estão em andamento. “Temos muito ainda a fazer pela segurança de Arapongas e certamente o apoio do Conselho, agora sob a presidência do Wesley, continuará sendo um parceiro valioso”, acrescentou o prefeito.

Wesley já definiu algumas das demandas que serão defendidas ao longo do mandato, sendo uma delas a criação da Delegacia Cidadã. Projeto do Governo Estadual, a Delegacia Cidadã possui infraestrutura de atendimento com espaços mais humanizados para o público em geral e para as vítimas de crimes. Entre as diferenças para as estruturas comuns estão a acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras e banheiros adaptados, além de salas para atendimentos seletivos, com espaços separados para o recebimento de vítimas e de agressores ou suspeitos, e ambientes isolados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Ela reúne diversas especialidades em um único local, com serviços centralizados para a população, o que diminui custos diários da Polícia Civil. Outras metas do mandato são a independência para o Grupamento dos Bombeiros e a vinda de mais um delegado.

Também participaram da solenidade o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, o vereador Toninho da Ambulância, o major Israel Aparecido de Carvalho, da 7ª. Cia da PM, o delegado chefe da Polícia Civil de Arapongas, Maurício de Oliveira Camargo, empresários, advogados e outras lideranças.

