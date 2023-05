Prefeito de Arapongas inspeciona serviços e obras em andamento

Da Redação

A comitiva foi recepcionada pela coordenadora Tatiane Bonin

Nesta terça-feira (23), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado de secretários municipais, fez uma visita ao novo endereço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II – agora situado na Rua Tucanos, nº 882. Desde abril, esses serviços prestados à população mudaram de local, oferecendo um espaço mais amplo. A comitiva foi recepcionada pela coordenadora do CAPS II e também CAPS AD, Tatiane Bonin.

Em seguida, o grupo partiu em visita à obra de construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-i) Infantil, que é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. Com 50% dos serviços executados – segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) - a estrutura vem sendo edificada em terreno próximo ao CAIC, na região do Jardim Lorena. A obra está orçada em R$ 2.699.535,76, sendo que desse valor o deputado federal Luciano Ducci (PSB) viabilizou R$ 1,48 milhão para a construção civil e mais R$ 20 mil para a aquisição de equipamentos, processo que tem a articulação do vereador Márcio Nickenig. Já o restante da verba (R$ 1.631.535,76) é contrapartida no município.

O projeto conta com duas áreas de convivência externa, recepção – espaço de acolhimento, auditório com 42 lugares, refeitório, espaço de convivência, cozinha, duas salas de atividades coletivas, três salas de atendimento individual, posto de enfermagem, sala de reuniões, sanitários (também adaptados), posto de enfermagem, sala da administração, farmácia, sala de aplicação, quarto coletivo, banheiros, sala de utilidades, jardins, estacionamento, almoxarifado, áreas de circulação, varanda, cozinha, entre outros.

Por fim, o grupo também conferiu as obras de remodelação do antigo Paço Municipal, situado na Praça Pio XII S/N – centro, praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz). Obra iniciada recentemente, a reforma do espaço já passou por etapas de demolições e melhorias no telhado. O projeto prevê também reestruturação em divisórias das paredes, revisão das instalações sanitárias, pinturas internas e externas, revisão da rede hidráulica e elétrica, reforma de paredes, restauração dos pisos em taco e recomposição do layout em atendimento à equipe da Educação. O prédio tem aproximadamente 617m². O valor do investimento em contrato é de R$ 449.241,71.

Conforme Sérgio Onofre, são obras de peso dentro de suas especificidades. “Saúde mental é uma pauta urgente. Por isso, temos trazido mais qualidade aos atendimentos dos nossos CAPS e, agora, reforço para o atendimento psicossocial das nossas crianças e adolescentes. Além disso, temos também a reforma do antigo Paço Municipal, que vai receber a Secretaria de Educação, também priorizando um melhor atendimento ao setor. São obras em andamento e remodelação dos serviços que favorecem não apenas a população que utiliza dos atendimentos, mas também aos nossos servidores”, falou Onofre.

Participaram das visitas o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, a diretora da Saúde, Sandra Onofre, a secretária de Educação, Cristiane Rossetti, o secretário de Administração, Gabriel Esper, o secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Paulo Grassano, a secretária de Segurança Alimentar, Niele Melo, e os vereadores Márcio Nickenig e Marcelo Júnio.

VOCÊ SABIA?

Atualmente o município já conta com o CAPS II e CAPS AD. O primeiro é voltado para atendimentos especializados aos pacientes portadores de transtornos psicológicos. Já o CAPS AD é direcionado aos pacientes com algum tipo de dependência química (álcool e entorpecentes). Ambos os espaços contam com presença diária (de segunda a sexta-feira) de médicos especialistas e psicólogos. E assim que finalizado, o CAPS-i irá contar com atendimentos psicossociais estratégicos somente para as crianças e adolescentes.

