Prefeito de Arapongas destaca contribuição de deputado para obras - TNOnline

Nesta quinta-feira (06), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu a visita do deputado federal Pedro Lupion (DEM). Durante o encontro, Onofre relembrou a contribuição do deputado em diversas obras, entre elas, a da Escola do Alto da Boa Vista – com investimentos de R$ 5,7 milhões, construção da Escola do Padre Chico – com recursos na ordem de R$ 4,9 milhões. Lupion também deu apoio aos recursos para a obra de pavimentação da Rua Rouxinol – trecho entre o Parque Industrial XI até a entrada da Estrada da Colônia Esperança. Nesta obra, houve também o apoio do deputado estadual, Tiago Amaral. Para o prefeito, conquistas importantes para Arapongas, em um apoio de longa data.

"O deputado Pedro Lupion tem ajudado muito o município de Arapongas. Ele veio aqui durante a campanha, fez os votos e com isso retribuiu trazendo verbas. Entre as obras mais importantes que ele trouxe para nós é a da Escola do Alto da Boa Vista, ainda quando era deputado estadual. Agora como deputado federal contribuiu com investimentos para a construção da Escola na região do Padre Chico e Jardim Paulista (Padre Germano), grande suporte na área da educação. A estrada da Colônia Esperança também contou com o apoio dele. Arapongas só tem a agradecer por toda dedicação", reforçou o prefeito.

Lupion agradeceu o reconhecimento e afirmou que vai permanecer sempre em busca de melhorias para Arapongas. “ A minha obrigação é honrar o apoio que a população, e também o Sérgio Onofre e Jair Milani, me deram. Fazendo exatamente isso, trazendo para cá recursos, obras e investimentos. Fazendo com que Brasília e o governo federal lembrem sempre da importância que Arapongas exerce. Eu hoje sou vice-líder do Governo no Congresso Nacional e tenho todas as condições de lutar todos os dias para trazer cada vez mais melhorias para Arapongas”, expressou.

O encontro foi acompanhado também pelo vice-prefeito, Jair Milani e pelo assessor parlamentar, Radamés Bonora.