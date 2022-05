Prefeito de Arapongas anuncia novos secretários

Da Redação

Em reunião realizada no final de semana, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou alterações no seu secretariado. Segundo informou o prefeito, o advogado Gabriel Esper Duarte passa a responder pelo cargo de Secretário de Administração, função que tinha como titular Beto Siena, ex-prefeito de Tamarana. Siena assume um cargo no governo do Estado, lotado na Casa Civil e com atuação na Região Metropolitana de Londrina. Gabriel Esper vinha respondendo pelo Procon, cargo que agora passa a ter como titular Grasiele Orlando Bonora. Na mesma reunião, o prefeito anunciou que a recém-criada Secretaria de Planejamento e Orçamento passou a ter como titular Juliano Rampinelli Beraldi.

continua após publicidade .

“O Beto Siena fez um trabalho importante, cumpriu bem uma missão que recebeu e agora parte para novos desafios integrando a equipe do governo estadual. Damos as boas-vindas ao Gabriel e ao Juliano, duas pessoas jovens, mas muito capacitadas e focadas em fazer um bom trabalho, que é o que a administração pública precisa”, afirmou Sérgio Onofre. Beto Siena agradeceu pela confiança. “Foi uma grande experiência para mim e tenho certeza de que estamos deixando um avanço importante nos processos administrativos. Desejo todo o sucesso possível ao Gabriel e agradeço pelo espírito de união e de colaboração por parte da equipe”, comentou Siena.

A Secretaria de Administração compreende também a Central de Distribuição Municipal “Ailson Pegorer”, a Diretoria de Tecnologia de Informação (D.T.I.), a Diretoria de Recursos Humanos (R.H.), a Gerência de Licitação, a Gerência de Patrimônio, a Gerência da Frota Municipal e Manutenção e o Protocolo. Já a Secretaria de Planejamento e Orçamento foi criada com a atribuição de priorizar, planejar e articular a promoção e a integração das atividades e programas entre os órgãos da Prefeitura, visando à concretização do Plano de Governo e ao desenvolvimento institucional do Município; realizar estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal, visando à modernização e racionalização administrativa do Poder Executivo; executar o planejamento municipal mediante a orientação normativa e sistemática aos demais órgãos da administração e elaborar e coordenar a execução de projetos e planos do governo municipal.

continua após publicidade .

Gabriel Esper Duarte é formado em Direito pela Unopar e pós-graduado em Direito pelo Instituto Damásio Educacional. Juliano Rampinelli Beraldi é formado em Direito e Administração de Empresas pela Unopar e também é técnico em Contabilidade com registro no CRC desde 1999.