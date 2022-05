Prefeito de Arapongas acompanha atividade do Maio Amarelo

Da Redação

Nesta quarta-feira (11), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou das atividades de conscientização de trânsito alusivas ao Maio Amarelo, da Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, no Conjunto Del Condor.

Alunos, professores e equipe pedagógica realizaram um “pit stop”, com entrega de adesivos e panfletos de orientação aos motoristas. O evento reuniu o secretário da Segurança Pública, Paulo Argati, do diretor da Diretan, Major Gussi, Guarda Municipal de Arapongas (GMA) e Polícia Militar.

Onofre reforçou a importância da educação de trânsito envolvendo toda a comunidade. “É importante a interação das nossas crianças, jovens e adultos. Multa não endireita trânsito. Ações efetivas de conscientização e educação moldam os futuros e atuais motoristas. Assim como a Escola Alzira Horavatich, toda as escolas e CMEI’s; com o apoio da nossa GMA, estão desenvolvendo ações do Maio Amarelo”, enfatizou o prefeito.

Ele mencionou também a vinda de novos tênis, que integram a uniformização dos alunos das Escolas Municipais e CMEI’s e também dos kits de materiais escolares individuais, prevista para a próxima semana.

CAMPANHA

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) e Forças de Segurança, realizaram a abertura oficial da Campanha de Trânsito “Maio Amarelo 2022: Juntos Salvamos Vidas”, na última semana. O mesmo ato marcou a retomada das atividades da Escolinha de Trânsito “Sargento Benedito de Oliveira”, sediada na 7ª CIPM.

O Maio Amarelo é um movimento que traz a proposta de chamar atenção para os altos índices de mortes e feridos no trânsito, através da conscientização e ações que envolvam toda a sociedade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.