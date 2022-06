Prefeito dá ordem de serviço para melhorias nas Ruas Guarani e Negaça

Da Redação

Nesta sexta-feira (17), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou duas ordens de serviços voltadas à infraestrutura urbana. Trata-se da pavimentação da Rua Guarani, no distrito de Aricanduva, com investimento de R$ 1.397.476,58. A outra é a Rua Negaça, no Jardim Aeroporto, que inclui a Rua Gavião Pomba Azulada, Jardim Portal das Flores II, no valor de R$ 2.209.490,21.

Os recursos, a fundo perdido, são oriundos do Governo do Paraná. Ambos os projetos incluem terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, rede de drenagem de águas pluviais, iluminação pública e serviços diversos. A empresa responsável pela obra em Aricanduva será a Terraplanagem Vitorino Ltda – EPP. Já a obra da Rua Negaça será realizada pela empresa Empreitada Mão de Obra Bueno Ltda.

Sérgio Onofre destacou a relevância destas novas obras, que garantem melhorias na infraestrutura urbana. As obras liberadas são a de número 114 e 116. “É um dia de muita alegria para Arapongas. Estamos dando ordem de serviço em duas obras de suma importância, que trarão um diferencial. A Rua Guarani será uma avenida do Distrito de Aricanduva, contando com canteiro central e outras melhorias. Como o povo de Aricanduva merece. A Negaça será a ligação da Rua Capitão do Mato com a Tico-Tico Rei, ligando ao Jd. Caravelle – nas proximidades do novo Sesc Senac. Obras importantes que dão qualidade na nossa infraestrutura”, disse.

O prefeito anunciou também que na próxima semana deve sair a licitação para obra de duplicação da Rua Tico-Tico Rei até a UPA do Jardim Caravelle. Além de outros investimentos previstos ainda para este ano. “Nosso desafio era atingir 100 obras nos dois mandatos, somando as obras feitas com recursos próprios, com verbas estaduais e federais e também através de parcerias, mas com esse novo lote de obras em licitação e em fase de ordem de serviço já passamos esse marco com folga. E ainda temos muita coisa importante para acontecer pela frente”, anunciou o prefeito.

O ato contou com a presença de secretários municipais, do presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, dos vereadores Rodrigo de Deus, Zé Maria, Meyre Farias, Marilsa Staub, Marcelo Junio e Márcio Nickenig e representantes da empresa vencedora da licitação.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.