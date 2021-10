Da Redação

Prefeito busca parceria para implantação do Projeto Muralha

Cumprindo agenda em Curitiba, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido nesta terça-feira, 19, com o deputado estadual Tiago Amaral (PSB), com o diretor-geral do Detran/PR, Wagner Mesquita, e o diretor Administrativo e Financeiro, Francisco José Batista da Costa. Em pauta, foi discutida a implementação do projeto Muralha, que vai permitir aos municípios do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina (Cismel) um trabalho mais efetivo no combate à criminalidade.

continua após publicidade .

O projeto permite o reconhecimento facial e a identificação de veículos vindos da tríplice fronteira Argentina, Paraguai e Brasil, considerando que a região serve de rota terrestre para tráfego de drogas e armamento, vindo a abastecer principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo Onofre, a ideia é que o projeto conte com a parceria do Detran-PR e que seja colocado em plena atividade. “A reunião junto ao Detran-PR e com o deputado Tiago Amaral é para somarmos forças e colocarmos o projeto Muralha em funcionamento o mais breve possível. Um convênio com o Detran para que isso viabiliza a participação dos 22 municípios que integram o Cismel. Foi uma reunião muita boa. Agora, vamos apresentar o projeto formalmente ao Detran e viabilizá-lo junto ao governador Ratinho Jr para que os 22 municípios sejam contemplados com o Projeto Muralha”, afirmou. Sérgio Onofre acrescenta que o projeto tende a fortalecer a viabilidade urbana das 22 cidades e também nas passagens das rodovias, com fiscalização 24 horas por dia, com monitoramento dos órgãos oficias do estado. Tudo isso aliando tecnologia com segurança.

Em maio de 2019, Onofre chegou a entregar uma cópia o projeto para o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na oportunidade, o prefeito estava acompanhado pelo deputado federal Pedro Lupion (DEM). “Chegamos a recorrer junto ao Ministério da Justiça para a busca de recursos. Mas é muito complexo e muito demorado. Por isso, pensamos em firmar esforços junto ao Detran-PR”, complementou o prefeito.

continua após publicidade .

Para o deputado Tiago Amaral, a articulação com o governo estadual é um caminho para que o projeto possa finalmente sair do papel. O governo estadual precisa utilizar mecanismos de tecnologia disponíveis hoje para fazer fiscalização, monitoramento e policiamento, usar a inteligência e tecnologia a favor do cidadão para melhorar a segurança e outros serviços do Estado”, comentou Amaral.